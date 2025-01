Selena Gómez llora destrozada por deportación de mexicanos

Selena Gómez vuelve a acaparar las tendencias en redes sociales, y en esta ocasión por publicar un video en donde se muestra llorando por la deportación de migrantes.

La actriz de 'Emilia Pérez' vuelve a estar en el ojo de la opinión pública al compartir este video en donde llora por la ley migratoria de Donald Trump, en donde ordena la deportación de migrantes mexicanos y latinos en Estados Unidos.

"Están atacando a toda mi gente, a los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, me gustaría poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo", dice la actriz llorando.

El video, que ya se hizo viral en redes sociales, está acompañado de la frase "I'm sorry" con un emoticón de la bandera de México.

El video causó gran revuelo entre los usuarios de redes sociales, quienes en su mayoría la criticaron, razón por la que terminó eliminando el video. Posteriormente, hizo otra publicación con el siguiente mensaje: "Aparentemente, no se te permite mostrar empatía por la gente".

La película dirigida por el francés Jacques Audiard y protagonizada por la actriz española Karla Sofía Gascón, cosecha críticas entre el público mexicano por la forma en la que retrata a México

La polémica por la película llegó hasta 'La Mañanera', en donde la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto.

La mandataria recalcó este lunes que no cree en la censura, sino en la libertad de expresión, en relación con la película que ha recibido críticas en México por la forma en la que aborda el narcotráfico y las desapariciones en el país.

"Cuando hay una premiación de una película, depende del comité que va a premiar. Nosotros no creemos en la censura, creemos en la libertad de expresión, pero al mismo tiempo nos corresponde y, además está ocurriendo, el reconocimiento de México por su historia, su cultura, sus tradiciones", refirió la mandataria durante su conferencia de prensa.

La semana pasada fue la película más nominada al Óscar, con 13 categorías, entre ellas, a Mejor Película.

Comentarios