Selena Gomez enfrenta demanda de inversores de su startup

Cinco inversores de Wondermind demandaron a Selena Gomez y sus socias, al alegar que fueron engañados tras invertir 1.2 millones de dólares en la startup.

Varios inversores de 'Wondermind', la startup sobre salud mental que lidera la popular cantante estadounidense Selena Gomez, demandaron a la estrella del pop, alegando que fueron engañados.

'Wondermind' fue lanzado en 2021, con Gomez como cofundadora, "directora de impacto" y jefa de marketing, según la demanda registrada en una corte federal.

La plataforma multimedia fue diseñada para brindar a los usuarios "formas fáciles y prácticas de priorizar su bienestar mental cada día", según su sitio web, que invita a los visitantes a suscribirse a un boletín informativo.

Cinco inversores declararon en la demanda que invirtieron 1.2 millones de dólares en 2022, esperando que Gomez aprovechara su fama y su enorme popularidad en redes sociales para impulsar la empresa.

Según la denuncia, se hizo creer a los inversores que se crearía una innovadora aplicación de 'Wondermind', se cerrarían acuerdos publicitarios y que ya se estaban preparando reportajes con celebridades.

En cambio, se alega en la denuncia que, "durante tres años, mientras la empresa se desmoronaba silenciosamente, ninguno de sus fundadores, directivos o consejeros habló con los inversores".

La denuncia también afecta a Mandy Teefey, madre de Gomez y codirectora ejecutiva, y a su exsocia, Daniella Pierson.

Todas están siendo demandadas por fraude de valores, fraude según el derecho consuetudinario, incumplimiento de contrato y otros cargos. Los demandantes buscan recuperar sus inversiones, así como obtener una indemnización por daños y perjuicios y el pago de los honorarios de sus abogados.

Según la demanda, la empresa declaró tener una valoración de 95 millones de dólares en 2022, cuando supuestamente se hizo creer a los inversores que habría alianzas corporativas con empresas como JPMorgan, además de acuerdos publicitarios, reportajes con celebridades y una aplicación innovadora.

Los inversionistas se enteraron de los problemas de la compañía a través de un artículo publicado por el medio The Cut el año pasado, que informaba que la compañía estaba lastrada por conflictos internos de poder.