Selena Gomez comparte fotos de su despedida de soltera en México

La estrella internacional Selena Gomez compartió las fotos de su despedida de soltera 'relajante pero divertida' en los Cabos, México

La estrella internacional Selena Gomez se encuentra celebrando su despedida de soltera en Los Cabos, México, como escenario para iniciar los festejos prenupciales previos a su boda con el productor musical Benny Blanco.

A través de su cuenta oficial de Instagram compartió imágenes exclusivas de su escapada al destino turístico, acompañada de sus amigas más cercanas. En las fotografías, se le ve disfrutando de un ambiente relajado lleno de música.

Uno de los momentos más llamativos del festejo fue su llegada al hotel, donde Selena y sus invitadas fueron recibidas por un mariachi y máscaras de papel con el rostro de Benny Blanco.

Durante la celebración, Gomez lució por primera vez un look nupcial: un vestido blanco adornado con perlas y un velo de novia, ideal para una sesión de fotos en la playa. Más tarde, sorprendió con un elegante bikini blanco, con el que posó mientras disfrutaba del sol.

La gran ausente fue Taylor Swift, una de las amigas más cercanas de Selena, quien, según fuentes cercanas, está enfocada en sus propios planes de boda tras comprometerse recientemente con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha exacta de la boda entre Selena Gomez y Benny Blanco, aunque se especula que se celebrará en Montecito, California, durante septiembre de 2025.