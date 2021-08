Selena Gomez arremete contra Disney

La actriz se une al grupo de famosas que han hablado sobre lo mal que la pasaron trabajando con Disney

Por: Brenda González

agosto, 10, 2021 19:16

Son varias las famosas que se han declarado "víctimas" del emporio Disney.

Demi Lovato, Miley Cyrus o Britney Spears han compartido lo mal que se sintieron al no poder controlar la fama siendo tan jóvenes y al haber vivido experiencias no tan aptas para su edad.

A este grupo se sumó Selena Gómez, quien nunca había declarado tan abiertamente su experiencia al trabajar con la compañía, con la cual protagonizó la exitosa serie "Los Hechiceros de Waverly Place".

Ahora, en la presentación su nuevo proyecto, Selena realizó unas sorprendentes declaraciones sobre su etapa en Disney.

La cantante también afirmó que del 2007 al 2012, tiempo que interpretó a Alex Russo, no aprendió muchas cosas, ya que pasaba el tiempo corriendo por el set de rodaje, sin poner atención a lo que pasaba a su alrededor.

La cantante y compositora protagonizará la serie "Only Murders in the Building", que será transmitida a través del sistema de streaming Hulu.