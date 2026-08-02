Secuela de Barbie enfrenta bloqueo por salarios

La segunda película de Barbie enfrenta retrasos mientras Warner Bros. negocia nuevos contratos con Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling

La esperada secuela de Barbie enfrenta un estancamiento debido a las negociaciones salariales entre Warner Bros. y el equipo creativo que llevó a la primera película a convertirse en un fenómeno mundial.

El estudio busca asegurar la participación de la directora Greta Gerwig, la productora y protagonista Margot Robbie, así como del actor Ryan Gosling, quien interpretó a Ken, antes de que expire el acuerdo de derechos con Mattel en diciembre.

La primera entrega de Barbie, estrenada en julio de 2023, recaudó más de mil 400 millones de dólares en taquilla y obtuvo ocho nominaciones al Premio Oscar, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos comerciales y culturales del cine reciente.

Ante esos resultados, Warner Bros. inició conversaciones para producir una continuación, pero hasta ahora no ha logrado cerrar los acuerdos con los principales responsables del proyecto.

Los copresidentes del estudio, Pam Abdy y Michael De Luca, confirmaron que existen negociaciones y aseguraron que han realizado varias propuestas para intentar concretar una nueva película de la franquicia.

El salario de Ryan Gosling es uno de los puntos clave

De acuerdo con reportes del New York Times, uno de los principales obstáculos está relacionado con las nuevas condiciones económicas solicitadas por Ryan Gosling.

El actor, nominado al Oscar por su papel como Ken, buscaría un aumento salarial de 20 millones de dólares, además de que se ha planteado la posibilidad de otorgar a los protagonistas una participación en los ingresos de taquilla si la película supera determinados objetivos comerciales.

Sin embargo, el director ejecutivo de Warner Bros., David Zaslav, se mostraría renuente a aprobar un acuerdo de ese tipo al considerar que representaría una oferta demasiado favorable para el talento principal.

La nueva película también depende de que Greta Gerwig y su esposo, Noah Baumbach, desarrollen una idea que esté a la altura del impacto conseguido por la primera entrega.

Según los reportes, ambos escritores ya tienen una propuesta para la continuación, aunque no la presentarían formalmente al estudio hasta que los contratos estén definidos.

Margot Robbie había señalado anteriormente que la primera película no fue concebida como el inicio de una trilogía y que una continuación solo tendría sentido si existía una nueva historia con la misma fuerza creativa.

El acuerdo actual entre Warner Bros. y Mattel establece una fecha límite en diciembre para concretar una nueva producción. Si ambas compañías no llegan a un entendimiento antes de ese plazo, los derechos regresarían a Mattel.

En ese escenario, la empresa de juguetes podría desarrollar una nueva versión de la franquicia con otro director, diferentes actores y un concepto distinto al presentado por Gerwig.

La agenda de los protagonistas complica los tiempos

Aunque existe interés en realizar una secuela, la producción no sería inmediata. Margot Robbie tiene previsto iniciar trabajos en la precuela de Ocean's Eleven para Warner Bros., mientras que Ryan Gosling prepara nuevos proyectos cinematográficos.

Por su parte, Greta Gerwig tendrá compromisos promocionales relacionados con su próxima película, Narnia, producción de Netflix.

Por ahora, la continuación de Barbie continúa en etapa de negociación y, pese al enorme éxito de la primera cinta, su futuro depende de que todas las partes logren alcanzar un acuerdo.