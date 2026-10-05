Sebastián Yatra dará concierto en Festival Santa Lucía en NL

El mandatario dio a conocer la incorporación del intérprete con un mensaje en el que invitó a sus seguidores a reservar la fecha para asistir al espectáculo

Sebastián Yatra se sumará al Festival Internacional Santa Lucía 2026 con una presentación el lunes 2 de noviembre a las 20:00 horas, anunció el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a través de sus redes sociales.

El cantante colombiano volverá a encontrarse con el público regiomontano dentro de la programación cultural del festival. El anuncio confirma la fecha y el horario, aunque no precisa el recinto ni las condiciones de acceso.

Samuel García anuncia la participación de Yatra

El mandatario dio a conocer la incorporación del intérprete con un mensaje en el que invitó a sus seguidores a reservar la fecha para asistir al espectáculo.

“¡Sebastián Yatra llega al Festival Santa Lucía 2026!”, escribió el gobernador Samuel García. La publicación presenta el concierto como parte de las actividades del encuentro, cuya edición número 19 se desarrollará del 22 de octubre al 4 de noviembre.

La programación general contempla 182 expresiones artísticas en 33 locaciones de Nuevo León, con la participación de 48 compañías y más de 900 artistas provenientes de 15 países. Entre las sedes anunciadas están la Macroplaza, Parque Fundidora, el Teatro de la Ciudad y el Nuevo Parque del Agua.

Un nuevo encuentro con el público de Monterrey

Yatra ofreció un concierto en Monterrey el 13 de junio de 2026, como parte de Entre Tanta Gente Tour, En aquella presentación abrió con “Lienzo” y “Tacones Rojos”, tocó el piano y utilizó un segundo escenario para acercarse a sus seguidores.

Su participación en Santa Lucía marcará otro encuentro con el público local este año. Aunque el festival promueve una oferta cultural gratuita, el mensaje del gobernador no detalla si el concierto requerirá registro o alguna modalidad de entrega de boletos.