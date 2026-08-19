Sebastian Stan será Harvey Dent en The Batman Parte II

Sebastian Stan confirmó que interpretará a Harvey Dent en The Batman Parte II, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson

La incógnita sobre el personaje que interpretará Sebastian Stan en The Batman Parte II finalmente llegó a su fin. El actor confirmó que dará vida a Harvey Dent, conocido como “Dos Caras”, en la esperada secuela dirigida por Matt Reeves.

La revelación ocurrió durante una entrevista con el medio francés Le Journal du Dimanche. Mientras hablaba sobre su participación en Avengers: Doomsday, Stan mencionó que también forma parte del proyecto de Warner Bros. y que interpretará al antiguo fiscal de distrito de Ciudad Gótica.

El actor termina con las especulaciones

La incorporación de Stan a The Batman Parte II ya había sido anunciada, aunque hasta ahora no se había especificado qué personaje tendría a su cargo.

Su posible llegada como Harvey Dent era una de las teorías que circulaban entre los seguidores de Batman, mientras que otra versión apuntaba a que interpretaría a Victor Zsasz, uno de los criminales vinculados al universo del héroe.

El propio actor terminó con las especulaciones al mencionar directamente a Harvey Dent durante la entrevista.

¿Quién es Harvey Dent, conocido como Dos Caras?

Harvey Dent es uno de los personajes más conocidos del universo de Batman. Antes de convertirse en “Dos Caras”, era fiscal de distrito de Ciudad Gótica y se caracterizaba por su lucha contra el crimen.

Tras sufrir un accidente que le desfiguró parte del rostro, Dent adoptó la identidad de Dos Caras y desarrolló una obsesión con la dualidad, el azar y el conflicto entre el bien y el mal.

¿Quiénes aparecerán en The Batman Parte II?

The Batman Parte II contará nuevamente con Robert Pattinson como Batman, además del regreso de Jeffrey Wright, Andy Serkis y Colin Farrell.

Al elenco se suman Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Charles Dance y Brian Tyree Henry. Sin embargo, todavía existen interrogantes sobre los personajes que algunos de estos actores interpretarán.

Entre las versiones que han circulado se encuentra la posibilidad de que Charles Dance interprete a Christopher Dent, padre de Harvey Dent, mientras que Brian Tyree Henry podría dar vida al detective Harvey Bullock.

También se ha especulado que Scarlett Johansson podría interpretar a una versión de Hiedra Venenosa, aunque esta información no ha sido confirmada.

La secuela de The Batman, nuevamente bajo la dirección de Matt Reeves, tiene previsto su estreno para el 18 de febrero de 2028.