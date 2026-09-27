Sebastián Rulli y Angelique Boyer celebran 12 años de amor

Rulli celebró 12 años de relación con Angelique Boyer con una romántica dedicatoria en redes sociales y expresó su deseo de compartir toda una vida juntos

Sebastián Rulli y Angelique Boyer están de celebración, pues este 23 de septiembre cumplieron 12 años de relación. Para marcar la fecha, el actor compartió en sus redes sociales una serie de fotografías junto a la actriz y acompañó las imágenes con una extensa y romántica dedicatoria.

En su mensaje, Rulli recordó lo que ha significado compartir estos años con Angelique y aseguró que su llegada a su vida transformó su manera de entender el amor. El actor destacó que una relación también implica acompañarse, crecer juntos, respetarse y continuar caminando de la mano a pesar de los cambios.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la forma en que el argentino describió la relación que mantiene con Boyer, al señalar que junto a ella entendió que el amor puede representar tanto libertad como hogar. También expresó la admiración que siente por la actriz y el orgullo de verla convertirse en la mujer que es actualmente.

Pero la dedicatoria no terminó con la celebración de estos 12 años. Rulli dejó claro que no quiere que su historia de amor se quede solamente en esta etapa y expresó su deseo de compartir toda una vida junto a Angelique, cerrando su mensaje con un contundente “Te amo, mi cielo”.

La actriz también reaccionó a las palabras de su pareja y le agradeció por hacerla sentir amada, acompañada y en paz. De acuerdo con lo difundido, incluso expresó sus deseos de verlo y celebrar juntos, por lo que el aniversario habría encontrado a la pareja a la distancia.

La historia de Sebastián y Angelique comenzó en los sets de televisión, pues ambos coincidieron primero en Teresa, en 2010, y posteriormente volvieron a compartir créditos en Lo que la vida me robó, en 2013. Fue alrededor de esa etapa cuando su relación comenzó a transformarse hasta convertirse en el romance que mantienen actualmente