Sebastián Ligarde avista un ovni afuera de su casa en Texas

El actor mexicano Sebastián Ligarde, compartió con sus seguidores un extraño avistamiento que tuvo y el cual podría estar relacionado con un ¡ovni!

En un video compartido en sus redes sociales, el galán de telenovelas, dijo que el avistamiento tuvo lugar durante la tarde alrededor de las 15:00 horas cuando se encontraba en su casa en Texas.

En un momento, cuando Jorge, su pareja sentimental, salió a la cochera, le llamó apresuradamente para que atestiguara junto a él una extraña figura que caía del cielo.

Ligarse describió el objeto como rectangular y que iba bajando lentamente de manera vertical. Además, era plateado, con forma de espiral el cual daba pequeños giros.

El objeto podría tener una especie de propulsión, ya que no descendia a la velocidad de la gravedad, explicó.

El actor pensó que el extraño objeto caería en la calle frent a su casa, pero con 'tristeza' calló como a 25 metros en el bosque, al otro lado del camino.

Ligarde señaló que no se aventuró a ingresar al pequeño bosque debido a la fauna salvaje que habita el lugar en donde hay pumas, jabalíes y víboras de cascabel.

"Mi razonamiento más racional, científico quizás, es que fuera un pedazo de debris de algún satélite, sino la otra es que los ovnis no solo se ven de noche como mucha gente cree", explicó el actor tratando de encontrar una respuesta al avistamiento.

Los usuarios reaccionaron con asombro a la experiencia que tuvo Ligarde, otros aprovecharon para reconocer y recordar su trayectoria actoral.