Sean Ono Lennon se convierte en papá por primera vez

Sean Ono Lennon y Charlotte Kemp Muhl dieron la bienvenida a Aurelius, el primer hijo de la pareja y nuevo integrante de la familia Lennon-Ono

La familia de John Lennon y Yoko Ono sumó una nueva generación con el nacimiento de Aurelius, primer hijo de Sean Ono Lennon y la música y modelo Charlotte Kemp Muhl.

El nacimiento fue anunciado por la pareja el pasado 1 de septiembre a través de sus redes sociales, donde compartieron fotografías junto al recién nacido. El pequeño nació en agosto de 2026, aunque sus padres no han revelado la fecha exacta.

Con la llegada de Aurelius, John Lennon se convirtió en abuelo por primera vez, aunque el integrante de The Beatles falleció en 1980, antes de conocer a su primer nieto.

El bebé también es el primer nieto de Yoko Ono por parte de Sean. La llegada del pequeño fue celebrada por otros integrantes de la familia Lennon, entre ellos Julian Lennon, medio hermano de Sean, quien asumió públicamente su nuevo papel como tío.

¿Quién es Sean Ono Lennon?

Sean Taro Ono Lennon nació el 9 de octubre de 1975 en Nueva York. Es hijo de John Lennon y Yoko Ono y nació precisamente el día en que su padre cumplía 35 años.

Sean es el segundo hijo de John Lennon y su único descendiente con Yoko Ono. Por parte de su padre tiene como medio hermano a Julian Lennon, hijo de John y Cynthia Lennon.

Al igual que sus padres, Sean desarrolló una carrera relacionada con la música. Ha trabajado como cantante, compositor y productor, además de participar en proyectos junto a su madre y otros artistas.

Entre sus proyectos musicales se encuentran The Ghost of a Saber Tooth Tiger y The Claypool Lennon Delirium. También ha participado en la preservación y difusión del catálogo musical de su padre.

Charlotte Kemp Muhl, madre del primer nieto de Lennon

Charlotte Kemp Muhl es una modelo, cantante y música estadounidense que mantiene una relación con Sean Lennon desde hace varios años.

La pareja se conoció en 2005 durante Coachella y posteriormente comenzó una relación. Además de compartir su vida personal, ambos han trabajado juntos en distintos proyectos musicales.

En 2008 crearon The Ghost of a Saber Tooth Tiger, agrupación en la que desarrollaron sus facetas como músicos y compositores. Muhl también ha participado en otros proyectos relacionados con la música y las artes.

John Lennon tuvo dos hijos: Julian Lennon, fruto de su matrimonio con Cynthia Lennon, y Sean Lennon, quien nació de su relación con Yoko Ono.

Con el nacimiento de Aurelius, el legado familiar del músico alcanza una nueva generación vinculada nuevamente con la música y las artes.

A diferencia de John Lennon, Yoko Ono sí podrá conocer a su nieto. La artista y activista tiene actualmente 93 años y en los últimos años se ha mantenido alejada de la vida pública.

Además de Aurelius, Ono tiene otros nietos por medio de su hija Kyoko Chan Cox, por lo que la llegada del hijo de Sean amplía aún más la familia.