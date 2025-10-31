Sean 'Diddy' Combs es trasladado a una cárcel federal de Jersey

La defensa de Combs argumentó que el entorno en Nueva Jersey era más apto para su rehabilitación y para mantener vínculos familiares durante la condena

El rapero Sean "Diddy" Combs fue trasladado a una cárcel federal de Nueva Jersey donde terminará de cumplir su sentencia de 50 meses de prisión, tras una petición de su defensa para no permanecer más en Brooklyn.

Combs había estado detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn desde su arresto el 16 de septiembre de 2024 y su traslado se produce después de que su defensa solicitara el cambio de centro para facilitar su acceso a un programa de rehabilitación por consumo de drogas y la cercanía con su familia.

El traslado a Fort Dix representa además un cambio en las condiciones de detención: el centro está ubicado en una base militar en Nueva Jersey, ofrece programas especializados y ha acogido previamente a personas de perfil mediático.

El fallo condenatorio no incluyó los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado, de los cuales fue absuelto, pero el juez consideró serio el delito de haber transportado personas para la prostitución, imponiendo además una multa de $500,000 dólares y un periodo de supervisión tras la libertad de cinco años.

Con la contabilización del tiempo ya cumplido en prisión preventiva y la posibilidad de reducción por buena conducta, la fecha estimada de liberación de Combs se ubica el 8 de mayo de 2028, aunque este plazo podría acortarse si completa el programa de rehabilitación y cumple los requisitos de conducta.