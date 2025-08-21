Se viraliza salón de fiestas con ‘Paquete Nodal’ para bodas

El anuncio está inspirado en la polémica cronología de Christian Nodal tras terminar con Cazzu y casarse con Ángela Aguilar

Un salón de eventos sociales llamado Jardín Mercedes desató furor en redes sociales tras lanzar el “Paquete Nodal”, una promoción que promete organizar una boda completa en menos de un mes.

La propuesta hace alusión a la polémica entrevista en la que Christian Nodal reveló que pasó de terminar su relación con Cazzu a casarse con Ángela Aguilar en tan solo semanas.

El origen del "Paquete Nodal"

La iniciativa del salón surgió después de que Nodal relatara en entrevista con Adela Micha la cronología de su ruptura y matrimonio, lo que provocó intensas especulaciones sobre una supuesta infidelidad.

Aprovechando el revuelo mediático, Jardín Mercedes lanzó su paquete especial con un mensaje directo: bodas listas en un mes, igual que el cantante.

Reacciones en redes sociales

El anuncio rápidamente se volvió viral, acumulando más de 700 mil reproducciones y miles de comentarios. Mientras algunos usuarios aplaudieron el ingenio, otros lo tomaron como una oportunidad para ironizar sobre la relación del intérprete de regional mexicano.

Entre los mensajes más destacados se leen frases como:

“Dame chance, termino hoy con mi pareja, mañana me enamoro y el lunes la boda”

“Yo quiero el Paquete Nodal Premium, todo en 15 días”

“JAJAJA déjeme nada más consigo el novio en 3 días como él”

Aunque la promoción ha generado risas, también ha servido para que internautas expresen su molestia hacia Nodal y Ángela Aguilar, quienes siguen en el centro de la controversia por la rapidez con la que formalizaron su relación.

Por otra parte, el “Paquete Nodal” no solo impulsó la visibilidad del salón de fiestas, sino que se convirtió en un ejemplo de cómo las tendencias virales se transforman en oportunidades de marketing instantáneo.