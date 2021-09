'Se terminó lo nuestro': Christian Nodal

Se filtra la nueva canción de Christian Nodal, "Se Terminó Lo Nuestro"; algunos aseguran que confirmaría su ruptura con Belinda

Por: Luz Camacho

septiembre, 01, 2021 19:50

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Christian Nodal le echa más sal a la herida de los fans que desean que los rumores de su ruptura con Belinda sean falsos, pues en las últimas horas se ha filtrado la nueva canción del cantante, la cual se titula: "Se terminó lo nuestro".

El nombre del nuevo tema y la letra han dado de qué hablar pues habla de una ruptura amorosa que al parecer no tiene remedio.

A continuación un poco de lo que dice la canción:

"Que me llame Cupito y le pafo lo que le debi

Pa´ que entienda que con recordarte no me la llefo

Hoy te quiero más que nunca aunque no quiera hacerlo

Me da vuelta la cabeza y no puedo entenderlo

Por qué me aferro al acuerdo de lo que no me diste"

¿Rompió con Belinda?

Y sin duda, los fans no han esperado para comenzar a especular que con esta canción se confirma definitivamente su ruptura con la cantante pop.



Mientras otros dicen que el supuesto rompimiento fue una "Excelente mercadotecnia. Primero llamó la atención sobre su relación con Belinda hacen ruido para que salga está canción, todo mundo hablé de ella pensando que dedicada a Belinda por la hipótesis de que terminaron pero todo fue mercadotecnia 👏👏👏".

Por otro lado, un usuario mencionó que ya habían mostrado la canción hace más de ocho meses por Twich, por lo que se pueden escuchar sonidos del juego.

Las versiones sobre una presunta separación entre Beli y Nodal, continúan, aunque hay quienes aseguran que ya se casaron por el civil en España el pasado 28 de agosto.

Cabe destacar que hasta el momento, Christian Nodal no ha desmentido si el tema musical es una dedicatoria a la intérprete de "Amor a primera vista".

COMPARTE ESTA NOTA

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado