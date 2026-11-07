¡Se quiere ir! Kevyn Bicolor llega a su límite en La Granja VIP

Bicolor continúa dentro de La Granja VIP y no se ha confirmado su salida voluntaria. Sus declaraciones dejan abierta la incógnita sobre si cambiará de opinión

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Kevyn Contreras, mejor conocido como Bicolor, volvió a preocupar a sus seguidores luego de protagonizar un momento de tensión dentro de La Granja VIP, donde reconoció que ya no quiere continuar en la competencia y que lo único que desea es regresar a casa.

Durante una conversación con Ivonne Montero y Rafael Mercadante, el comediante regiomontano expresó el desgaste que le ha provocado permanecer encerrado. Aseguró que ya no se divierte y que incluso dejó de encontrarle gusto a las actividades cotidianas del reality.

“Ya me harté, ya me quiero ir a mi casa. Ya no me divierto, ya no me gusta estar aquí, no me gusta dormir aquí, no quiero dormir aquí”, expresó, dejando ver que su ánimo ha cambiado considerablemente.

La conversación continuó cuando Rafa Mercadante le hizo ver que, si realmente quería salir, podía pedirle a sus seguidores que dejaran de votar por él. Kevyn reconoció que le preocupa decepcionar a las personas que lo han apoyado, pero también consideró que el público tiene derecho a decidir si quiere seguir viéndolo dentro del programa.

El participante incluso reconoció que siente que no está hecho para permanecer encerrado en un reality de este tipo. Sus declaraciones provocaron reacciones entre los espectadores, especialmente porque no es la primera ocasión en que manifiesta su deseo de abandonar la competencia.

Por otro lado, también llamó la atención un comentario que hizo durante una conversación con Rafa, cuando aseguró que no podía actuar de cierta manera porque “me regañaron”. Kevyn no aclaró quién le llamó la atención ni las circunstancias, por lo que no se puede confirmar que haya sido una instrucción directa de la producción.

Por ahora, Bicolor continúa dentro de La Granja VIP y no se ha confirmado su salida voluntaria. Mientras tanto, sus declaraciones dejan abierta la incógnita sobre si cambiará de opinión o mantendrá su postura en las próximas galas.