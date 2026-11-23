Dany, Pau y Ale Villarreal interpretaron cuatro canciones en menos de 10 minutos, ante reacciones divididas entre aficionados de la NFL presentes en el estadio

El rock mexicano hizo historia en la NFL.

Este domingo, la banda regiomontana The Warning tuvo su segunda aparición en un espectáculo de medio tiempo de temporada regular, luego de que su primera participación ocurriera durante el encuentro de la Semana 12 de la Temporada 2025, cuando los Jacksonville Jaguars vencieron 27-24 a los Arizona Cardinals en tiempo extra.

Esta presentación también representa su primera aparición en un show de medio tiempo durante un partido en México. En 2022, la agrupación que se presentó en el Estadio Azteca fue Grupo Firme, durante el encuentro entre los 49ers y los Cardinals.

The Warning se presenta en el Estadio Azteca

Fue durante el Sunday Night Football entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings cuando las hermanas originarias de Monterrey subieron al escenario con un atuendo blanco y plumas que simulaban alas, para encender a los aficionados que abarrotaron el inmueble.

Dany, Pau y Ale Villarreal interpretaron un medley de cuatro canciones en poco menos de 10 minutos, con una respuesta dividida por parte del público: mientras una parte del estadio ovacionó al trío de regias, otro sector escuchó de forma respetuosa.

El espectáculo estuvo acompañado por láseres que formaron una estrella con los puntos cardinales.

Con esta presentación, The Warning reafirma su presencia en la escena musical mexicana como uno de los sonidos más importantes y con mayor proyección mundial.