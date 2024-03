'Se me antoja un perico': Carín León desata polémica

El cantante de música regional mexicana, Carín León, se encuentra en medio de la polémica tras mencionar sus antojos durante un concierto: ¡un perico!

Forma coloquial de llamar a la cocaína, lo que desató la algarabía de los asistenten al concierto en Hermosillo, Sonora, pero las críticas en redes sociales.

El intérpreta de 'La Boda del Huitlacoche' expresó sus antojos antes de cantar una canción, y consciente de lo que sus palabras provocarían, intentó justificándose diciendo que los músicos no son ejemplo.

"Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense. ¿Para qué les voy a decir que no, si sí? Y al que no le guste es su problema, ni modo ¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!", dijo Carín desatando las risas de los asistentes.

El video del momento fue compartido en redes sociales viralizándolo y dividiendo opiniones de los internautas.

Otros usuarios señalaron que posiblemente el cantante se encontraba en estado de ebriedad debido a que tenía una botella de alcohol durante el concierto, y no era consciente de lo que decía.

Sin embargo, los que no podían faltar en situaciones de esta índole, fueron los famosos memes.

En el concierto de Carin Leon pic.twitter.com/vylwQ2PPq1 — el Morenazo ◟̽◞̽ (@el_pog) March 4, 2024

Carin Leon ahorita pic.twitter.com/5p5o9ygjvI — el Fer ras (@ferandofelix) March 4, 2024

CarinLeon antes, durante y después del concierto en Hermosillo 🤣 pic.twitter.com/BjnOUnLQ6M — El Rigo Be𝕏tia 🐲🐸 (@RigoNek) March 4, 2024

Por cierto, la canción a la que se refería Carín León y con la que se le antojaba el 'perico' y que interpretó después de sus polémicas palabras fue: "Qué tal se siente" de Remmy Valenzuela.

