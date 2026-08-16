Se le escapa a Cazzu confesión sobre su vida amorosa

Durante una entrevista sobre sus libros, la cantante argentina mencionó a su novio por accidente, confirmando así su nueva relación.

Un detalle en una entrevista terminó por revelar el presente amoroso de la argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, quien no había tenido pareja o al menos no confirmada, desde que finalizó su relación con el cantante Christian Nodal a finales de mayo de 2024.

Durante un diálogo sobre los libros de su hogar, la persona que la entrevistaba notó un par de volúmenes de La Divina Comedia e indagó la razón por la que tenía dos ejemplares iguales. Ante esta pregunta, Julieta contestó lo siguiente sin cuidar sus palabras.

“Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada. Es divertido compararlas. Otro libro que tengo repetido es Drácula, en español y en inglés. ”, dijo Julieta.

Así, mediante un simple comentario cotidiano, quedan saldadas las dudas sobre su vida afectiva, la misma que en cada entrevista que le realizaban los medios se mantenía al margen para no dar declaraciones, esto después de su ruptura con el padre de su hija Inti, que ya tiene dos años de edad.