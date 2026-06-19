Se declara la modelo croata Ivana Knöll, fan de Tigres

Lo modelo croata que causó sensación el pasado Mundial de Qatar fue captada por la cámara de Azteca Noreste previo al duelo de su selección ante Inglaterra

La considerada novia del pasado Mundial de Qatar, la modelo croata Ivana Knöll, fue vista en las calles de la ciudad de Dallas en la previa del duelo que protagonizará su selección ante la de Inglaterra.

Ahí acaparó la mirada de los cientos de fanáticos congregados, los cuales aprovecharon para tomarse una foto con quien fuera la sensación del anterior certamen por su belleza y provocativo vestuario.

Las cámaras de Azteca Noreste lograron captarla a lo que respondió manifestando su cariño a México y a sus fans en el país.

“¡Arriba Croacia! Muchas gracias.”

Y ante la pregunta de cuál es su equipo favorito del futbol mexicano, eligió a la escuadra de Tigres.

Actualmente, Ivana se dedica a su faceta de DJ en fiestas nocturnas y aprovechando la fiebre mundialista, se presentará en eventos en las ciudades donde su equipo tendrá actividad en el Mundial.