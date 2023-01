¡Se dan con todo! Niurka y MaryFer se enfrentan en programa

Los usuarios que reaccionaron al video que se hizo tendencia en redes sociales criticaron la actitud de Niurka y reconocieron a MaryFer Centeno

Por: Patricia Agüero

Enero 10, 2023, 14:00

Niurka Marcos y la grafóloga Marifer Centeno protagonizaron un 'encontronazo' durante el estreno del programa 'Se tenía que decir' producido por 'La Saga' de Adela Micha.



El programa dirigido por Sebastián Reséndiz, Ernesto Buitrón y Marifer Centeno contó con un par de invitadas catalogadas como de carácter explosivo: Toñita, exacadémica y Niurka Marcos.



Fue esta última quien fiel a su estilo se lanzó contra Maryfer con gritos e insultos en su propio programa rechazando ser analizada por esta.



Y es que en el pasado, Maryfer ya había analizado la relación sentimental que tuvo Niurka con Juan Vidal en donde señaló que este último no era de confianza.



La grafóloga comentó en sus redes sociales que fue la propia Niurka quien solicitó 'amablemente' presentarse en el programa, sin embargo, se comportó de manera agresiva contra la conductora.



De acuerdo con Sebastián Reséndiz, entre la grafóloga y Niurka existe una rispidez debido a algunos comentarios.



Niurka señaló que Maryfer no puede dar una opinión de alguien y no ser congruente cuando está de frente a la persona que analiza.



Por su cuenta, la ahora conductora consideró que Niurka es un personaje y no es la persona real, a lo que la actriz le respondió que le faltaba sexo para poder opinar sobre ella y la llamó 'estúpida'.



Maryfer señaló que ella no podía continuar con la situación en el programa a lo que intervino Toñita para calmar los ánimos entre ambas mujeres.



Aunque los otros conductores, Sebastián y Ernesto también intentaron mediar la situación, ambas mujeres volvieron a levantar la voz y exigir respeto.



Pero fue Maryfer quien corrió a Niurka al pedirle que saliera del estudio, pero esta se negó y le dijo que si no 'aguantaba' que fuera ella quien se retirara.



Finalmente ambas famosas se abrazaron y Niurka reconoció que Maryfer 'aguantó vara' en medio de la discusión y la 'alabó'.



