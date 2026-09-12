¡Se dan con todo! Manelyk y Niurka protagonizan fuerte pelea

El enfrentamiento ocurrió mientras otros integrantes del reality se encontraban en diferentes zonas de la casa y algunos intentaban comprender

La tensión volvió a apoderarse de La Granja VIP, luego de que Manelyk y Niurka protagonizaran una acalorada discusión que rápidamente pasó de un intercambio de palabras a una serie de ataques personales.

El enfrentamiento ocurrió mientras otros integrantes del reality se encontraban en diferentes zonas de la casa y algunos intentaban comprender qué había provocado la pelea.

De acuerdo con lo comentado posteriormente por algunos de los participantes, el origen del momento habría estado en una conversación entre Bicolor, Manelyk, Fernando Lozada y Kunno sobre la manera correcta de pronunciar la palabra “reels”.

Mientras debatían si debía decirse “reel” o “riles”, Bicolor explicó que utilizaba deliberadamente la segunda pronunciación como parte de su personaje de comedia.

“Yo sé que se dice reels, pero mi personaje dice riles”, aclaró.

Niurka aparentemente interpretó la conversación de otra manera y se involucró para defender a Bicolor. La vedette le pidió que expresara lo que quisiera y que no permitiera que otras personas lo limitaran.

Manelyk explicó entonces que esa era la manera en que ella convivía con el comediante, pero la aclaración no evitó que la situación escalara.

La discusión terminó entre gritos

Mientras Tío Pepe conversaba con Julio Camejo dentro de un establo sobre las actividades de las vacas, los gritos provenientes del exterior llamaron la atención.

Niurka cuestionó a Manelyk por intervenir en la conversación y dejó clara su postura durante el enfrentamiento.

La cubana también aseguró que Manelyk no era la participante con mayor trayectoria ni la más reconocida dentro del programa, al señalar que había otras figuras con mayor fama y experiencia.

La respuesta de Manelyk fue contundente y aseguró que la trayectoria de Niurka no le importaba.

Los ataques pasaron a lo personal

A partir de ese momento, el desacuerdo dejó de concentrarse en la conversación que había ocurrido previamente y se transformó en una confrontación personal.

Niurka lanzó comentarios sobre el cuerpo de Manelyk y cuestionó su supuesto talento, mientras que Manelyk respondió haciendo referencia a la vida sentimental de su compañera.

La discusión continuó con provocaciones y sarcasmos de ambas participantes, mientras los demás integrantes de La Granja VIP permanecían atentos al enfrentamiento.

Niurka tiene el mismo modus operandi en todos los realities.



Las mismas palabras le dijo a Rey Grupero en LCDLFT All Stars, y lo vimos llorando y haciéndose la víc tima, igual que el Bicolor en La Granja.#LaGranjaVIP



pic.twitter.com/e1voL9mn6d — Adriana Puente (@puenteadriana88) September 11, 2026 Manelyk también cuestionó la actitud de Niurka dentro de la convivencia y señaló que constantemente les decía a los demás qué debían hacer. Además, puso en duda que su compañera mantuviera la empatía y la buena energía que decía buscar dentro del reality. En medio de los gritos, Manelyk comenzó a llorar mientras defendía su postura y aseguraba que, pese a la discusión, era una persona buena. La reacción provocó burlas de Niurka, quien cuestionó nuevamente las palabras de su compañera y afirmó que no era “ninguna perra”. Finalmente, la vedette lanzó uno de los insultos que marcó el enfrentamiento al llamar a Manelyk una “estúpida con un cerebro de pescado”. Manelyk respondió con sarcasmo y pidió tranquilidad mientras la discusión continuaba frente a las cámaras del reality.