Se corona la jalisciense María Vargas, Miss Universo México

La empresaria y escritora de 28 años recibió la corona de manos de Fátima Bosch tras superar las distintas etapas de la final.

María Vargas Naranjo se coronó como Miss Universo México 2026, tras imponerse en la gran final del certamen nacional celebrado en el maravilloso paisaje de Los Cabos, Baja California Sur.

La representante de Jalisco logró superar las distintas etapas de la competencia y se colocó entre las cinco finalistas, para finalmente quedarse con la corona que la convierte en la nueva representante de México rumbo a Miss Universo 2026.

Con 28 años, María Vargas recibió la corona de manos de Fátima Bosch, quien concluyó su reinado nacional luego de haber conseguido posteriormente la corona de Miss Universo 2025.

Durante la competencia, las participantes enfrentaron diferentes pruebas, entre ellas las pasarelas en traje de baño y vestido de noche, además de la ronda de preguntas, una de las etapas decisivas para definir a la ganadora.

Junto a María Vargas llegaron a la fase final Mariana Macías, de Michoacán; Fernanda Abaroa, de Guerrero; Génesis Vera, de Veracruz, y Ximena Ochoa, de Ciudad de México.

María Vargas será la representante mexicana en Puerto Rico

Además de su carrera en el modelaje, la nueva reina mexicana es licenciada en Negocios Internacionales, empresaria y escritora. También ha incursionado en la literatura con el libro "La reina de los problemas" (Miss Trouble), en el que aborda experiencias personales relacionadas con las críticas y los juicios que ha enfrentado.

Con su triunfo, María Vargas tendrá ahora la responsabilidad de representar a México en la competencia internacional de Miss Universo 2026, que se celebrará en noviembre en San Juan, Puerto Rico.

La jalisciense buscará mantener el buen momento de México en el certamen internacional después de que Fátima Bosch conquistara la corona de Miss Universo en 2025.

De esta manera, María Vargas inicia oficialmente su reinado como Miss Universo México 2026 y se prepara para llevar la representación del país al escenario internacional.