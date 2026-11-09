Se convierte Fernando en el noveno eliminado de La Granja VIP 2

El participante salió de la competencia tras una votación decisiva marcada por la renuncia inesperada de una de sus compañeras de casa.

La tensión se apoderó de la gala en La Granja VIP 2 tras anuncios decisivos que cambiaron el rumbo del reality. Por un lado, la participante Natalia Alcocer tomó la determinación de abandonar la competencia, marcando un giro inesperado dentro de la convivencia del programa. A su vez, la jornada de eliminación culminó con la salida de Fernando, quien se convirtió en el noveno eliminado de la temporada.

Durante la dinámica de roles, Rafael Mercadante eligió a Julio Camejo como el mejor peón, lo que le otorgó a Camejo la facultad de designar a "La Bebeshita" como la peor peona, obligándola a repetir en dicho puesto.

Ante esta resolución, la concursante rompió en llanto manifestando su agotamiento por acumular casi un mes consecutivo en esa condición. Pese a que varios compañeros se ofrecieron a tomar su lugar, el conductor Adal Ramones rechazó la propuesta, señalando que la situación quedaría a revisión de "El Gallo".

Salvaciones, votaciones y momentos emotivos en la gala

La noche también estuvo marcada por emociones intensas y definiciones en el tablero de salvación. Tras recibir mensajes de sus familiares, Mono regresó a la casa como el primer salvado de la velada, seguido más adelante por Kevin, quien aseguró su continuidad como el segundo salvado.

Sin embargo, mediante la votación interna de sus compañeros, Mono y Kunno terminaron convertidos en peones, mientras que Niurka fue designada al mismo rol por decisión del público.

En contraste con las tensiones de la competencia, Ivonne Montero vivió un emotivo momento al convertirse en la persona más destacada ("el más gallito") de la jornada. Este logro le otorgó la oportunidad de reencontrarse con su hija, a quien Adal Ramones le permitió mostrarle de primera mano parte de las instalaciones de la granja.