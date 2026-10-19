Se compromete pareja en concierto de Alejandro Sanz

El cantautor español enamoró al público regio con su gira “¿Y Ahora Qué?” en un emotivo show que incluyó una pedida de matrimonio.

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Alejandro Sanz volvió a encontrarse con el público regiomontano como parte de su gira “¿Y Ahora Qué?”, con la que recorre distintas ciudades para presentar una nueva etapa musical sin dejar de lado los temas que lo han acompañado durante más de tres décadas de trayectoria.

La presentación se llevó a cabo este sábado en un estadio al sur de la ciudad, donde cientos de seguidores se dieron cita para disfrutar de una noche en la que el cantautor español combinó sus nuevas canciones con algunos de los éxitos que lo han consolidado como una de las figuras más importantes de la música en español.

Durante casi dos horas, Sanz interpretó alrededor de 22 canciones, entre ellas temas como “Corazón Partío”, “Amiga Mía”, “Mi soledad y yo” y “Desde cuándo”, que fueron parte de una velada en la que las voces de los asistentes se unieron a la del artista para corear sus letras.

Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando una pareja aprovechó el concierto para comprometerse, convirtiendo la presentación en el escenario de una promesa de amor. La música del español acompañó así una experiencia que quedará marcada en la memoria de los enamorados.

El espectáculo forma parte de la gira “¿Y Ahora Qué?”, que acompaña su más reciente etapa discográfica y que ha llevado al intérprete por escenarios de México, Sudamérica, Estados Unidos y España. Con una propuesta que mezcla nuevas composiciones y clásicos de su repertorio, el artista mantiene vigente la conexión con distintas generaciones de seguidores.

La visita a Monterrey llegó después de su presentación en Saltillo, el pasado 14 de octubre, y forma parte de su recorrido por territorio mexicano, que continuará el 22 de octubre en Los Mochis, para después llegar a La Paz, Tuxtla Gutiérrez y Acapulco, antes de extender su gira por Centroamérica y el Caribe durante noviembre.

Entre canciones que han marcado historias personales y una propuesta de matrimonio que puso el toque romántico a la noche, Alejandro Sanz dejó Monterrey tras una presentación en la que volvió a demostrar que sus letras siguen encontrando un lugar especial entre sus seguidores.