Las imágenes difundidas exhiben el estuche del anillo con un mensaje sobre el secreto desde septiembre y celebraciones de seguidores y allegados.

Juan Pablo Isaza, guitarrista de la agrupación colombiana Morat, le pidió matrimonio a su pareja Juliana Cisneros, noticia que comenzó a generar reacciones en redes sociales tras difundirse capturas vinculadas con el anuncio del compromiso.

En las imágenes compartidas se muestra el estuche con el anillo de compromiso acompañado del mensaje.

"Desde SEPTIEMBRE guardando este secreto!!!!!!! y soy la peor con los secretos ok". Agregó la hermana de la futura novia.

Además compartio una fotografía de ambos en un espacio iluminado junto a comentarios de seguidores celebrando la noticia.

Reacción en redes sociales

La noticia despertó de inmediato entusiasmo entre seguidores y allegados en plataformas digitales, donde usuarios destacaron el tiempo que el compromiso habría permanecido en reserva antes de salir a la luz.