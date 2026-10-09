Se compromete Daniel Sosa con Andrea Anaya en cueva de hielo

A través de una publicación conjunta en Instagram, el comediante confirmó que su pareja aceptó dar el siguiente paso juntos.

El comediante mexicano Daniel Sosa sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar su compromiso matrimonial con su pareja, Andrea Anaya, tras una espectacular propuesta realizada en medio de los paisajes helados de Islandia.

A través de una publicación conjunta en Instagram, el comediante compartió la fotografía del momento exacto en que, arrodillado sobre una impresionante cueva de hielo, sostiene el anillo de compromiso frente a Andrea, quien reacciona con evidente emoción y sorpresa.

“IslanDía 7. ¡Dijo que sí! Te amo, Andrea Anaya. ¡Estamos muy emocionados y felices y se los queríamos compartir!”, escribió el comediante junto a la postal, añadiendo su característico toque de humor para advertir a sus seguidores sobre las condiciones del terreno helado.

“¡Te amo demasiado! Estoy muy feliz por continuar esta historia”. Por su parte, ella respondió en la publicación reafirmando su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa juntos:

La historia de amor entre la terapeuta y el standupero se ha consolidado en los últimos años, periodo en el que han mantenido una sólida y cercana relación que incluso los llevó a colaborar juntos en proyectos profesionales como el pódcast Rapport.

La noticia desató de inmediato miles de interacciones y mensajes de felicitación por parte de amigos, seguidores y figuras del espectáculo como Carlos Rivera, Melissa Robles y Saskia Niño de Rivera, quienes expresaron sus mejores deseos para la pareja tras la romántica propuesta en tierras nórdicas.