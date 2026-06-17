¿Se cayó Spotify? Usuarios reportan fallas masivas

Entre las fallas reportadas, los usuarios manifestaron tener problemas con la aplicación, con la conexión al servidor y con la reproducción de audio.

Este martes, usuarios de la aplicación de música Spotify reportaron experimentar con diversos tipos de fallas.

De acuerdo con el sitio Downdetector, que monitorea en tiempo real el funcionamiento de miles de servicios digitales, los reportes de fallas en la plataforma alcanzaron su punto más alto alrededor de las 8:30 horas.

Entre las fallas reportadas, los usuarios manifestaron tener problemas con la aplicación, con la conexión al servidor y con la reproducción de audio.

"Falla de Spotify no deja entrar a la app ni al sitio"

"A mí me deja entrar y todo, pero no reproduce nada".

"Al reproducir la canción, se cambia a otra", fueron algunos de los comentarios que publicaron los usuarios en el sitio DownDetector.

Hasta el momento, Spotify no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la interrupción ni sobre el tiempo estimado para la restauración total de los servicios.