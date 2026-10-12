¡Se casaron! Vegetta777 y Silvia Muñoz dan el "sí, acepto"

El reconocido streamer y la creadora de contenido Silvia Muñoz festejaron su enlace matrimonial en redes sociales tras comprometerse a comienzos de este año.

La confirmación del matrimonio entre Samuel de Luque, mejor conocido como Vegetta777, y Silvia Muñoz marca la culminación de una de las historias de amor más duraderas y reservadas de la comunidad digital en español. La pareja comenzó su noviazgo hace aproximadamente diez años, manteniendo un perfil bajo durante la mayor parte de su relación amorosa.

A pesar de la enorme popularidad de ambos en sus respectivas plataformas, él como una de las máximas referencias del gaming y ella como periodista e influencer de moda y estilo de vida, ambos decidieron construir su vida en pareja alejados de la sobreexposición mediática.

Una historia marcada por la privacidad y los pasos firmes

A lo largo de sus diez años juntos, la pareja fue compartiendo de forma gradual y cuidada algunos hitos de su vida en común.

En 2021, tras cumplir sus primeros cinco años de noviazgo, Silvia Muñoz se mudó a Andorra para vivir formalmente con Vegetta777.

A principios de este 2026, la pareja anunció su compromiso matrimonial, revelando que la pedida de mano ocurrió durante un viaje en un castillo de Irlanda.

La unión se concretó finalmente de manera íntima, dejando ver el estilo reservado que siempre caracterizó a la pareja, confirmado tan solo con una emotiva foto de sus libros de votos con una frase en concreto.

"Ayer nos casamos."

Con este histórico enlace, la comunidad de seguidores de ambos creadores de contenido ha llenado las redes sociales de felicitaciones para celebrar una década de relación y el inicio de su nueva vida como esposos.