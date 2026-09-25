Se casan Dove Cameron y Damiano David en Italia

La actriz y el vocalista de Måneskin formalizaron su matrimonio en el ayuntamiento de Montalcino en una ceremonia íntima.

La actriz y cantante estadounidense Dove Cameron y el vocalista de la agrupación italiana Måneskin, Damiano David, han contraído matrimonio este jueves 24 de septiembre de 2026. La pareja oficializó su enlace en una ceremonia íntima de carácter civil llevada a cabo en el Palazzo Comunale de Montalcino, en la región de la Toscana, Italia.

El enlace y la celebración

La unión civil de los artistas fue oficiada en el histórico ayuntamiento de Montalcino. Tras el acto formal, los esposos y sus invitados se trasladaron al exclusivo complejo Castiglion del Bosco, en la zona de Val d'Orcia, para continuar con la recepción privada.

Con un estilo más clásico, los ahora recién casados llegaron a bordo de un vehículo clásico, pero si hablamos del atuendo de novia, Dove Cameron optó por un conjunto blanco de estilo sartorial con pantalones amplios, mientras que Damiano David lució un traje en tono claro de corte relajado.

Inicio del romance

La pareja inició su relación sentimental a finales de 2023, pero no fue hasta principios de 2024 que la hicieron pública en la gala previa a los Premios Grammy.

A inicios de 2026, la pareja hizo oficial su compromiso, el cual culminó con la celebración de su boda en territorio italiano.