Se casa la hija de Antonio Banderas con economista en España

El actor español agradeció a las personas que se dieron cita para acompañarlos en este día tan especial, así como a las personas que brindaron sus servicios

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se casó este sábado con Alex Gruszynski en Sardón de Duero, España.

En el hotel de cinco estrellas Abadía Retuerta LeDomaine, un antiguo monasterio del siglo XII con más de 250 invitados con numerosos rostros conocidos de Hollywood.

La joven de 29 años se unió en matrimonio con el economista vinculado a la industria del cine y a quien conoce desde su etapa escolar infantil, frente a invitados como el actor Don Johnson, primer esposo de su madre, así como su media hermana Dakota Johnson.

La familia Banderas-Griffith ocupó la práctica totalidad de las treinta habitaciones de este complejo de máxima exclusividad, por lo que el resto de invitados se alojó en establecimientos de la zona como el antiguo monasterio de Santa María, a pocos kilómetros, donde este pasado viernes ya se celebró una 'preboda' en esta estación termal.

Entre los invitados se destacan las hijas del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, Malia y Sasha, también asistieron al enlace, así como la mujer de Sting, Trudie Styler.

Después de celebrarse la ceremonia, Antonio Banderas salió a la puerta de la finca y, visiblemente emocionado, atendió a los numerosos medios que cubrían el evento.

Banderas destacó el ambiente familiar y emotivo de la ceremonia, así como la alegría de ver a su hija casarse: hubo "lagrimillas" porque su hija y su yerno se conocen desde hace 25 años.

Como un gesto de la pareja, se brindó comida a los periodistas que se dieron cita a la ceremonia.