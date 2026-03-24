Se casa Jane Kaczmarek con su amor de secundaria

La actriz Jane Kaczmarek, recordada por su papel como Lois en Malcolm el de en medio, sorprendió al revelar que se casó con su amor de secundaria, en una historia que ha conmovido a sus seguidores.
La boda se llevó a cabo con Rusty Long, con quien mantuvo una relación durante su juventud, pero de quien se separó tras terminar la escuela, tomando caminos distintos durante décadas.
Reencuentro tras más de 50 años
Fue hasta 2024 cuando ambos se reencontraron durante una reunión escolar en Wisconsin, donde la conexión resurgió de inmediato, retomando una historia que parecía haber quedado en el pasado.
Una historia de amor que llegó al altar
Tras retomar el contacto, la relación avanzó rápidamente y finalmente llegaron al altar en 2025, en una ceremonia íntima rodeados de familia, hijos y nietos, consolidando un romance que esperó más de 50 años para concretarse.
La historia ha sido calificada como un cuento de hadas moderno, demostrando que el amor puede regresar en cualquier etapa de la vida y concretarse incluso después de décadas de distancia.