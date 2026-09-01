Se casa Finneas O'Connell con la influencer Claudia Sulewski

La íntima boda celebrada en San Ysidro Ranch reunió a invitados de renombre como Justin y Hailey Bieber, además de Nina Dobrev.

El reconocido productor musical Finneas O'Connell y la creadora de contenido Claudia Sulewski unieron sus vidas en matrimonio en una íntima ceremonia celebrada en el exclusivo San Ysidro Ranch de Santa Bárbara, tras más de siete años de noviazgo.

El enlace destacó por emotivos momentos familiares, especialmente la participación de la cantante Billie Eilish, hermana de Finneas, quien se encargó de oficiar la ceremonia frente a sus padres, Maggie Baird y Patrick O'Connell. Para la ocasión, la novia deslumbró con un vestido de gala en seda marfil hecho a medida por la firma Oscar de la Renta, uno de los cuatro diseños exclusivos que lució durante el fin de semana.

La celebración reunió a una destacada lista de invitados del entretenimiento, entre los que figuraron Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber, la actriz Nina Dobrev, la influencer Emma Chamberlain, la actriz y comediante Rachel Sennott y la actriz Kristen Bell, quienes disfrutaron del festejo al aire libre junto a familiares, amigos y las mascotas de los novios, Peaches y Moose.