¿Se casa? Emma Watson levanta sospechas por usar un anillo

La actriz británica desató rumores de un posible compromiso con Kieran Brown después de que fuera captada usando un anillo en su mano izquierda

El presente año ha sido un muy buen año para el amor, pues durante los últimos meses celebridades como Taylor Swift con Travis Kelce y Georgina Rodríguez con Cristiano Ronaldo se han comprometido, sin mencionar que hasta hace algunos días Selena Gomez celebró su boda con Benny Blanco.

Es por todo lo anterior que, tras la aparición de Emma Watson en París luciendo un anillo, las especulaciones de un posible compromiso no se hicieron esperar.

Este lunes, la actriz británica asistió al desfile de Miu Miu en el marco de la Semana de la Moda de París, en donde la estrella de Hollywood reafirmó su elegancia y estilo usando un vestido rosa satinado con un abrigo color camel, así como unos kitten heels negros y un bolso a juego.

Sin embargo, los fans más observadores se dieron cuenta de un pequeño detalle en la mano izquierda de la actriz, pues llevaba un anillo que emulaba una flor con un diamante al centro.

Después de que este pequeño detalle se diera a conocer en redes sociales, rápidamente tomó vuelo y comenzaron las especulaciones sobre un posible compromiso entre la intérprete y su novio Kieran Brown, con quien tiene una discreta relación.

Emma siempre ha sido una persona reservada en cuanto a su vida amorosa, y durante su actual relación esto no ha sido una excepción.

Pues en julio de 2024 se reportó que la actriz estaba saliendo con Brown, su compañero de clase de la Universidad de Oxford, luego de que fueran captados besándose en Londres.

Pese a toda esta ola de rumores, los cuales la actriz no ha salido a confirmar ni a desmentir, una cosa es cierta y es que el anillo sí fue un regalo.

Esto se sabe gracias a una entrevista que tuvo Emma como invitada en el podcast On Purpose de Jay Shetty, en donde además de otros temas, habló de cómo es que llegó la joya a sus manos.

“Hice un ritual, o mejor dicho, un día de celebración, con mis amigos y familiares elegidos, y cada uno me compró un anillo de 22 pétalos. Nunca había tenido algo tan valioso en mi vida, porque para mí representa la vida que he construido, la que realmente deseaba. Una vida basada en la comunidad, mis raíces, la fe y la confianza”, explicó.