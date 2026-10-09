Se casa Edgar, protagonista del famoso video viral ¡Ya güey!

El regiomontano contraerá matrimonio este fin de semana con su prometida Valeria Bermea tras más de dos décadas de su salto a la fama.

Edgardo Martínez, mejor conocido como Edgar, el protagonista del famoso video “¡Ya, güey!”, vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez por una noticia muy distinta a la caída que lo convirtió en uno de los primeros fenómenos virales de internet en México.

A más de dos décadas de aquel momento que quedó grabado en la memoria de miles de personas, el regiomontano está a punto de vivir uno de los días más importantes de su vida: su boda. La noticia ha despertado la nostalgia de quienes recuerdan el video que se popularizó en los inicios de las redes sociales.

Edgar, quien actualmente tiene 32 años, contraerá matrimonio con Valeria Bermea, arquitecta y su prometida, este sábado 10 de octubre, de acuerdo con la información que comenzó a circular en redes sociales.

La pareja hizo público su compromiso en mayo de 2025, cuando compartió fotografías del momento de la propuesta junto a sus seres queridos. Desde entonces, ambos comenzaron a preparar esta nueva etapa de su relación.

El anuncio provocó reacciones entre los usuarios, quienes no tardaron en recordar el video de Edgar cayendo al agua mientras sus acompañantes le gritaban la ya clásica frase “¡Ya, güey!”. Para muchos, aquel episodio forma parte de los recuerdos más emblemáticos del internet mexicano.

Así, el joven que se volvió famoso por un accidente captado en video está a punto de escribir un nuevo capítulo en su historia, ahora lejos de aquel momento viral y con la ilusión de llegar al altar junto a su pareja. ¡Cómo pasa el tiempo!