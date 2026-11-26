En las imágenes también se aprecia cómo uno de los involucrados termina en el suelo, mientras otro presenta el rostro ensangrentado y es retirado del lugar

Lo que debía ser una noche para disfrutar de la música de Christina Aguilera terminó en golpes y empujones entre algunos asistentes a su concierto en Lima, Perú.

Pelea ocurrió mientras Christina Aguilera cantaba “Beautiful”

El altercado ocurrió el pasado 21 de noviembre en el Estadio Nacional, mientras la cantante interpretaba “Beautiful” En videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa a varios hombres intercambiando golpes, mientras otras personas intentan separarlos y algunos asistentes sacan sus teléfonos para grabar lo ocurrido.

En las imágenes también se aprecia cómo uno de los involucrados termina en el suelo, mientras otro presenta el rostro ensangrentado y es retirado del lugar.

La escena llamó especialmente la atención porque ocurrió durante una de las canciones más emotivas de Christina, que habla sobre la aceptación y el valor personal, mientras a unos metros el público protagonizaba una violenta discusión.

Se desconocen las causas del enfrentamiento

Hasta el momento no se ha confirmado qué provocó la pelea ni se han reportado lesiones de gravedad. Tampoco hay información que indique que la cantante se percatara del enfrentamiento.

El concierto formó parte del Sound Music Fest: Golden Years Edition y marcó la primera presentación de Christina Aguilera en Perú.