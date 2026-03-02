'Scream 7' rompe récord y domina la taquilla con US$64.1 millones

La séptima entrega de la icónica saga de terror, tuvo un debut arrollador al recaudar 64.1 millones de dólares en su primer fin de semana en EUA y Canadá

La séptima entrega de la icónica saga de terror, Scream 7, tuvo un debut arrollador al recaudar 64.1 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en el mejor estreno en la historia de la franquicia.

El resultado superó ampliamente el récord previo establecido por Scream VI, que había abierto con 44.4 millones en 2023, y también rebasó las proyecciones iniciales que estimaban entre 40 y 50 millones.

Impulso global y rápida rentabilidad

A nivel internacional, la película sumó 33.1 millones de dólares, para un total mundial de 97.2 millones en su primer fin de semana. Con un presupuesto cercano a los 45 millones, el filme apunta a convertirse rápidamente en una producción altamente rentable para Paramount Pictures y Spyglass Media Group.

El viernes de estreno aportó 28.8 millones, incluidos 7.8 millones de preestrenos del jueves, otra marca histórica para la saga.

El regreso de Sidney Prescott

El filme, dirigido por Kevin Williamson, se benefició del regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott, personaje ausente en la entrega anterior.

También vuelven figuras clásicas como Courteney Cox, David Arquette y Matthew Lillard, mientras que la historia sigue a Sidney y su hija adolescente enfrentando una nueva amenaza de Ghostface en la comunidad de Pine Grove.

Pese al sólido desempeño comercial, la recepción crítica ha sido débil. La cinta registra 34% de aprobación en Rotten Tomatoes y obtuvo una calificación de “B-” del público en CinemaScore.

El éxito llega en un momento clave para Paramount, cuya empresa matriz, Paramount Global, anunció su intención de fusionarse con Warner Bros. Discovery, acuerdo que aún espera aprobación regulatoria.

Otros resultados del fin de semana

En la taquilla doméstica, la animada GOAT, producida por Stephen Curry, cayó al segundo puesto con 12 millones en su tercer fin de semana (74 millones acumulados).

La adaptación Wuthering Heights, dirigida por Emerald Fennell y basada en la novela de Emily Brontë, quedó tercera con 7 millones.

Entre los estrenos limitados destacó Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined, que debutó con 3.7 millones, mientras EPiC: Elvis Presley in Concert añadió 3.5 millones para un total de 7.8 millones en dos semanas.

Treinta años después del estreno de la cinta original de 1996, la franquicia “Scream” demuestra que sigue más viva, y rentable, que nunca.