Scooter Braun 'nunca entendió completamente' problema con Taylor

El conflicto legal y mediático entre ambos giró principalmente en torno a la posesión de los derechos de los másters. Ahora Braun dice su perspectiva.

El empresario musical Scooter Braun rompió el silencio respecto a una de las disputas más mediáticas e intensas en la historia de la industria del entretenimiento. Durante una reciente intervención, el productor estadounidense aseguró que "nunca entendió verdaderamente la situación" de enemistad que se generó con Taylor Swift, argumentando que entre ambos prácticamente no existía una relación personal previa al conflicto.

Braun desmitificó la narrativa popular de que ambos compartían un historial de interacciones complejas. El ejecutivo fue enfático al señalar la falta de un vínculo real con la intérprete de Blank Space, buscando aclarar las dimensiones del problema desde su propia perspectiva.

'Nunca he tenido una conversación con ella': Braun

El productor detalló para Variety que los encuentros entre ambos fueron extremadamente limitados a lo largo de sus carreras, lo que incrementó su desconcierto ante la magnitud de la reacción pública de la artista.

"No conozco a Taylor Swift. Creo que la he conocido en mi vida tres veces. Nunca he tenido una conversación sustancial con ella en mi vida. Una vez fui invitado a una fiesta privada por ella. Me dijo que tenía el máximo respeto por mí. Le dije que yo tenía el mayor respeto por ella. No gastas 300 millones de dólares comprando una discográfica en la que ella está a menos que estés emocionado por la oportunidad de trabajar con ella. Nunca entenderé verdaderamente esa situación. Hasta el día de hoy, no le deseo más que lo mejor."

En 2019, Scott Borchetta decidió vender Big Machine Records a Scooter Braun | Especial

Asimismo, el empresario destacó que el episodio se convirtió en una dura lección de vida que prefirió capitalizar para su evolución individual.

"Aprendí una cantidad tremenda de ello. Elegí crecer a partir de ello. Estoy agradecido por ello en este punto de mi vida. Pero creo que hay esta gran idea errónea de que, como, nos conocíamos y tuvimos esta disputa y yo la manejé durante años. Y la gente suele quedar sorprendida al descubrir que legítimamente no la conozco y no tuve muchas interacciones con ella y nunca la conocí realmente", concluyó.

¿Cuál fue el origen de la disputa entre Scooter y Taylor?

El conflicto legal y mediático entre Taylor Swift y Scooter Braun giró principalmente en torno a la posesión de los derechos de los másters (sus grabaciones originales) de los primeros seis álbumes de estudio de la cantante. La confrontación estalló públicamente en junio de 2019, transformándose de inmediato en un referente sobre la propiedad intelectual dentro del negocio de la música.

Todo comenzó cuando la compañía de Braun, Ithaca Holdings, adquirió el sello discográfico Big Machine Records por una suma estimada en 300 millones de dólares. Con esta transacción comercial, el mánager tomó el control absoluto de los catálogos correspondientes a los discos:

Taylor Swift

Fearless

Speak Now

Red

1989

Reputation

Swift reaccionó con un contundente rechazo. La compositora denunció que llevaba años intentando comprar sus propias grabaciones primarias; sin embargo, acusó que las condiciones de Big Machine implicaban firmar un nuevo contrato para "ganar" un viejo álbum por cada disco inédito que entregara.

Además, la artista manifestó su indignación al argumentar que nunca se le notificó formalmente que Braun se convertiría en el dueño de su legado musical.

¿Cómo respondió Taylor?

Taylor tomó una decisión histórica: regrabar sus discos antiguos para crear nuevas versiones llamadas “Taylor’s Version”. Así pudo recuperar control comercial y artístico de su música.

Hasta ahora lanzó nuevas versiones de:

Fearless

Red

Speak Now

1989

Estas versiones tuvieron enorme éxito comercial y cambiaron la conversación sobre los derechos de los artistas en la industria musical.

¿Qué pasó después con los másters?

En 2020, Braun vendió el catálogo a Shamrock Capital por más de 400 millones de dólares. Swift dijo que rechazó negociar porque Braun seguiría ganando dinero con sus canciones.

Finalmente, en 2025, Taylor anunció que recuperó oficialmente la propiedad de sus grabaciones originales, cerrando así una disputa que duró casi seis años.