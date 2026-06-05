Scary Movie busca liderar taquilla frente a Backrooms

La nueva entrega de Scary Movie apunta a un estreno de hasta 50 millones de dólares, mientras Backrooms busca mantenerse en la cima

La taquilla norteamericana se prepara para una intensa competencia entre dos propuestas de terror que buscan atraer al público este fin de semana.

La nueva entrega de Scary Movie, producida por Paramount y Miramax, llegará a los cines con la expectativa de recaudar entre 45 y 50 millones de dólares durante sus primeros días en cartelera, cifra que podría convertirla en el mejor estreno de toda la franquicia.

La producción, clasificada para mayores de 18 años, se estrenará en 3 mil 400 salas de Norteamérica y tendrá como principal rival a Backrooms, la película de A24 que sorprendió al mercado con un debut de 81 millones de dólares en Estados Unidos durante su primer fin de semana.

Para su segunda semana en exhibición, la cinta dirigida por Kane Parsons proyecta ingresos de entre 48 y 50 millones de dólares.

Los exhibidores mantienen altas expectativas para el regreso de la saga de parodias, impulsada por el buen momento que atraviesan tanto el género de terror como las producciones ligadas a la nostalgia.

La nueva película incorpora referencias a títulos recientes como Get Out, Weapons, M3GAN, Longlegs, Scream e incluso la propia Backrooms.

El panorama competitivo se amplía con el éxito de Obsession, producción de Curry Barker que ha mostrado un crecimiento constante en taquilla.

Tras tres fines de semana en exhibición, la película acumula 105 millones de dólares en Norteamérica y 150 millones a nivel mundial.

Uno de los principales atractivos de Scary Movie es el regreso de los hermanos Wayans a la franquicia que ayudaron a crear.

Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans y Craig Wayans participaron en la escritura del guion junto con Rick Alvarez, mientras que Marlon y Shawn retoman sus personajes de Shorty y Ray. Además, Anna Faris y Regina Hall vuelven a interpretar a Cindy Campbell y Brenda Meeks, personajes ausentes desde Scary Movie 4, estrenada en 2006.

La producción fue financiada por Miramax con un presupuesto de 30 millones de dólares y busca aprovechar el interés generado por el retorno de varios de los rostros más reconocidos de la saga.

Masters of the Universe apuesta por la nostalgia

Otro de los estrenos destacados del fin de semana será Masters of the Universe, la adaptación cinematográfica de Amazon MGM basada en el popular juguete de Mattel conocido como He-Man.

La película apunta a una recaudación inicial de entre 30 y 35 millones de dólares en 3 mil 500 salas.

El filme, clasificado para mayores de 13 años, enfrenta el reto de atraer tanto a quienes crecieron con la franquicia durante la década de los 80 como a nuevas generaciones.

Debido a su elevado presupuesto de 200 millones de dólares, el desempeño en las semanas posteriores al estreno será determinante para alcanzar la rentabilidad.

La producción tuvo un extenso proceso de desarrollo que se prolongó desde 2007 y pasó por distintos estudios, entre ellos Netflix, Warner Bros. y Sony Pictures, además de múltiples cambios creativos. Finalmente, Amazon MGM adquirió los derechos en 2024 y encargó la dirección a Travis Knight.

Nicholas Galitzine encabeza el reparto como el príncipe Adam y su alter ego He-Man.

El elenco también incluye a Idris Elba, Camila Mendes, Alison Brie y Jared Leto, quienes interpretan a Man-at-Arms, Teela, Evil-Lyn y Skeletor, respectivamente.

La historia sigue a Adam en su camino para asumir plenamente su identidad como He-Man y enfrentar las amenazas que pesan sobre Eternia tras las acciones de Skeletor.