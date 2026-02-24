Scary Movie 6 se burla de ‘Sinners’, ‘Weapons’ y ‘A Quiet Place’

La franquicia de comedia y terror Scary Movie prepara su regreso a los cines con una sexta entrega que promete burlarse sin piedad del horror moderno

La franquicia de comedia y terror Scary Movie prepara su regreso a los cines con una sexta entrega que promete burlarse sin piedad del horror moderno. De acuerdo con reportes recientes, principalmente de Dread Central, la película incluirá parodias de varios títulos recientes del género.

Entre las producciones que serán satirizadas figuran A Quiet Place, así como Sinners de Ryan Coogler y Weapons de Zach Cregger. Según los reportes, la parodia del universo silencioso incluiría chistes característicos de la saga.

Más referencias al horror moderno

La cinta también incorporaría guiños a Terrifier 3, con una secuencia ambientada en un centro comercial navideño donde aparecería el personaje Art the Clown.

Además, se anticipan referencias a clásicos contemporáneos como Scream, Get Out, Nope, Longlegs y Heretic.

El guion corre a cargo de los hermanos Wayans, Marlon Wayans, Shawn Wayans y Keenen Ivory Wayans, junto al productor Rick Alvarez.

También se confirmó el regreso de figuras emblemáticas como Anna Faris (Cindy) y Regina Hall (Brenda), además de Lochlyn Monroe, Dave Sheridan, Cheri Oteri, Chris Elliott y Jon Abrahams. El reparto sumará nuevos rostros como Damon Wayans Jr., Kim Wayans y Heidi Gardner.

Un “reinicio” de la franquicia

La película será dirigida por Michael Tiddes y respaldada por Paramount Pictures, que la describe como un reinicio de la saga y la primera reunión de los Wayans en 18 años dentro de la franquicia.

Marlon Wayans adelantó que la cinta será “sin restricciones y con igualdad de oportunidades para los infractores”, manteniendo el tono irreverente que caracterizó a las entregas originales.

Scary Movie 6 tiene previsto llegar a los cines el 12 de junio de 2026, más de una década después de Scary Movie 5. Con un enfoque en el terror contemporáneo, la nueva entrega busca recuperar el espíritu caótico que convirtió a la saga en un fenómeno de la cultura pop.