Scary Movie 6 lanza póster tras triunfo de Amy Madigan

La saga de comedia y terror aprovechó el Oscar de la actriz por 'Weapons' para revelar un cartel promocional lleno de humor y referencias al género

El primer póster oficial de Scary Movie 6 fue revelado este domingo con una parodia que rápidamente se volvió viral, al coincidir con la victoria de Amy Madigan en los Premios Óscar 2026.

La actriz ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Aunt Gladys en la película de terror Weapons, dirigida por Zach Cregger, un personaje que se ha convertido en uno de los fenómenos recientes del género.

Parodia inmediata tras el Oscar

El póster, compartido por las cuentas oficiales de la franquicia, muestra una versión caricaturesca del personaje Aunt Gladys con frases humorísticas que juegan con su nombre y su regreso.

El cartel incluye el mensaje promocional de la película y el anuncio de su estreno en cines el 5 de junio de 2026, en el clásico estilo irreverente de la saga.

La publicación apareció apenas minutos después de que Madigan subiera al escenario a recibir su estatuilla, lo que muchos fans interpretaron como una felicitación en tono cómico por parte del equipo detrás de la película.

Regreso de la saga y de sus protagonistas

La nueva entrega contará con el regreso de varias figuras emblemáticas de la franquicia, entre ellas Anna Faris, quien retomará su papel como Cindy, y Regina Hall, nuevamente como Brenda.

También participarán los creadores originales de la saga, incluidos Marlon Wayans, Shawn Wayans y Keenen Ivory Wayans, responsables del tono satírico que convirtió a la franquicia en un fenómeno del cine de comedia.

Como es tradición en la saga, la película hará burla de varios éxitos recientes del cine de terror, con referencias a títulos como The Substance, Sinners y la propia Weapons.

El lanzamiento del póster ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde los fans celebraron el regreso de la franquicia y el ingenioso guiño al triunfo de Madigan.

La nueva entrega de Scary Movie llegará a los cines el 5 de junio de 2026, marcando el regreso de una de las sagas de parodia más populares del cine.