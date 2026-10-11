Scarlett Johansson y Brad Bird celebran a Michael Giacchino

Tras el improvisado coro, Giacchino aprovechó la ocasión para tomarse una fotografía con los artistas y guardar el recuerdo de la celebración

El estreno mundial de Ray Gunn en Londres tuvo un momento inesperado cuando Scarlett Johansson, Sam Rockwell y el director Brad Bird sorprendieron al compositor Michael Giacchino con una breve interpretación de “Cumpleaños feliz”, en plena celebración de su aniversario.

La escena ocurrió el sábado durante la presentación de la película animada de Netflix en el Festival de Cine de Londres. Desde el escenario del Royal Festival Hall, Bird destacó la coincidencia entre la premiere de la cinta de ciencia ficción y el cumpleaños del músico, antes de invitar a los protagonistas a sumarse al festejo.

Tras el improvisado coro, Giacchino aprovechó la ocasión para tomarse una fotografía con los artistas y guardar el recuerdo de la celebración.

Scarlett Johansson destaca su admiración por Brad Bird

Durante el encuentro con la prensa, Johansson explicó que una de sus principales motivaciones para participar en Ray Gunn fue la oportunidad de trabajar con Brad Bird, cineasta al que admira desde hace tiempo.

La actriz presta su voz a Venus Nova, una reconocida estrella del pop que también se convierte en el interés amoroso de Raymond “Ray” Gunn, un detective privado interpretado por Sam Rockwell.

Johansson señaló que los personajes concebidos por Bird tienen una complejidad particular y destacó que la colaboración con el director representó una experiencia diferente a sus anteriores trabajos en películas animadas.

Para la intérprete, participar en un proyecto dirigido por Bird significaba cumplir una aspiración profesional, pues deseaba colaborar con él desde hacía tiempo.

Una canción de The B-52's inspiró Ray Gunn

Brad Bird también compartió cómo surgió la idea que dio origen a la película. Según relató, el proyecto comenzó a tomar forma a partir de una interpretación equivocada de “Planet Claire”, tema publicado en 1979 por la banda estadounidense The B-52's.

La canción, que incorpora referencias a la ciencia ficción, llevó al cineasta a pensar inicialmente que escuchaba una nueva versión del tema de Peter Gunn, compuesto por Henry Mancini.

Al darse cuenta de su confusión, Bird relacionó ambos nombres y encontró en “Ray Gunn” el punto de partida para desarrollar su historia. De esta manera, la música se convirtió en una de las principales fuentes de inspiración para la cinta.

La producción de Netflix apuesta por una historia animada que mezcla elementos de ciencia ficción con una atmósfera neo-noir, un estilo asociado con relatos de misterio, personajes complejos y ambientes sombríos.

Con Scarlett Johansson y Sam Rockwell al frente del elenco de voces, y Brad Bird a cargo de la dirección, Ray Gunn reúne talento de la actuación, la animación y la composición musical en una propuesta que tuvo su presentación mundial en el Festival de Cine de Londres.