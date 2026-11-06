Scarlett Johansson revela el reto emocional de Batman 2

La actriz describió como difícil y angustiante su proceso para construir un personaje cuya identidad permanece en secreto

Scarlett Johansson compartió sus primeras impresiones sobre su participación en The Batman Part II y reconoció que interpretar al personaje que tendrá en la secuela fue un desafío que le provocó una inesperada carga emocional. Aunque no ofreció detalles sobre su identidad, aseguró que fue un papel especialmente difícil de comprender y construir.

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, la actriz explicó que el proceso le generó “mucha angustia existencial” y que le costó encontrar la manera de acercarse al personaje.

“Fue muy difícil de descifrar. No sé por qué, si fue por el papel en sí o por el momento de mi vida, pero me costó mucho resolverlo”, comentó Johansson, quien también señaló que la experiencia la sacó de su zona de confort.

Scarlett Johansson mantiene en secreto su personaje en Batman 2

Desde que se anunció su incorporación a la película dirigida por Matt Reeves, la identidad del personaje que interpretará Johansson se ha mantenido bajo reserva. La actriz no confirmó ninguna de las teorías que han circulado entre los seguidores de DC Comics.

Entre las especulaciones más recurrentes se encuentra la posibilidad de que dé vida a Gilda Dent, esposa del fiscal de Gotham Harvey Dent. También se ha mencionado a Pamela Isley, conocida como Hiedra Venenosa o Poison Ivy, aunque ninguna de estas versiones cuenta con confirmación oficial.

La incertidumbre alrededor de su papel ha generado distintas teorías sobre la dirección que tomará la historia. Sin embargo, Johansson evitó ofrecer pistas que permitan identificar al personaje o anticipar su importancia dentro de la trama.

La actriz se une al universo de Batman después de Marvel

La participación de Johansson representa su llegada a una de las principales franquicias de DC Studios, después de interpretar durante años a Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

En The Batman Part II compartirá créditos con Robert Pattinson, quien volverá a interpretar a Bruce Wayne; Sebastian Stan, Colin Farrell, Andy Serkis y Jeffrey Wright. También se incorporan al elenco Brian Tyree Henry, Charles Dance, Jayme Lawson, Gil Perez-Abraham y Sebastian Koch.

La secuela continuará la historia presentada en The Batman, estrenada en 2022, aunque los detalles de su argumento permanecen bajo reserva. Matt Reeves ha adelantado que la nueva entrega profundizará en Bruce Wayne y buscará mantener al personaje en el centro de la narración.

¿Cuándo se estrena The Batman Part II?

La película tiene previsto llegar a las salas de cine el 18 de febrero de 2028. El proyecto ha atravesado ajustes en su calendario de producción y mantiene bajo secreto buena parte de sus detalles narrativos y de los personajes que se incorporarán a la historia.