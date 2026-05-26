Saúl Hernández habla sobre la salud de Marcovich

El vocalista de Caifanes envió un mensaje de apoyo al guitarrista, quien permanece en terapia intensiva tras un derrame cerebral

El cantante Saúl Hernández, líder de la banda mexicana Caifanes, se pronunció públicamente sobre el estado de salud del guitarrista argentino Alejandro Marcovich, quien permanece hospitalizado en la Ciudad de México bajo pronóstico reservado.

El músico sufrió un derrame cerebral severo el pasado 19 de mayo, lo que derivó en un coma inducido, de acuerdo con información proporcionada por sus familiares.

Mensaje durante concierto

Durante un concierto celebrado la noche del sábado en León, Guanajuato, Hernández interrumpió la presentación para dedicar unas palabras a su excompañero.

“En nombre de todo el grupo, mandarle un abrazo muy cariñoso, con mucho amor, mucha luz y todo lo mejor para Alejandro Marcovich. Y le deseamos con todo amor, de todo corazón, que se recupere pronto”, expresó ante el público.

El mensaje fue recibido con aplausos por los asistentes, en un gesto de apoyo hacia el guitarrista, con quien Hernández mantuvo una relación marcada por altibajos a lo largo de los años.

Estado de salud y atención médica

Según los reportes difundidos por la familia, Marcovich fue trasladado a un hospital especializado tras el incidente, donde permanece bajo atención intensiva.

El diagnóstico se mantiene como reservado, aunque se ha señalado que la rápida reacción de sus allegados permitió su atención oportuna, lo que resultó clave para evitar un desenlace más grave.

Ante versiones falsas sobre su fallecimiento, personas cercanas al músico han solicitado atender únicamente la información oficial emitida por sus familiares.

Este episodio representa el tercer problema de salud de gravedad que enfrenta el guitarrista en los últimos 16 años.

En 2010 fue sometido a una cirugía para extirpar tumores cerebrales, situación que en su momento propició un acercamiento con Hernández.

Posteriormente, en 2022, reveló que se encontraba bajo tratamiento por cáncer de próstata, logrando retomar gradualmente sus actividades profesionales hacia finales de ese año.

La trayectoria conjunta de ambos músicos se remonta a la década de los 80 con el proyecto Las Insólitas Imágenes de Aurora, antecedente directo de Caifanes.

Sin embargo, su relación estuvo marcada por constantes diferencias, atribuidas principalmente a desacuerdos creativos y de liderazgo dentro de la agrupación.

Tras un breve reencuentro en 2011, las tensiones derivaron en la salida definitiva de Marcovich, poniendo fin a una de las duplas más influyentes del rock en español.

Actualmente, la comunidad musical y seguidores del grupo se mantienen atentos a la evolución del estado de salud del guitarrista, mientras continúan las muestras de apoyo hacia él y su familia.