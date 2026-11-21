Peter Bauer aclaró que la cantante busca que el productor cumpla la sentencia civil y ofrezca una disculpa pública en los términos ordenados por el juzgado

La cantante Sasha Sokol no tiene como objetivo que el productor Luis de Llano termine en prisión, sino que cumpla con la sentencia civil que lo obliga a reconocer los hechos relacionados con el abuso que sufrió y ofrecerle una disculpa pública, aseguró su abogado, Peter Bauer.

El representante legal explicó que la artista decidió llevar el caso por la vía civil y no iniciar un proceso penal contra el productor. Sin embargo, advirtió que la negativa de De Llano a acatar las resoluciones judiciales podría ocasionarle consecuencias legales.

"Sasha no va a llevar a Luis de Llano a la cárcel, no lo ha acusado penalmente, no ha iniciado un proceso. Lo que sí puede llevar al señor De Llano a los arrestos y a la cárcel es su propia conducta, negándose a cumplir una sentencia", declaró.

¿Qué busca Sasha Sokol en el caso contra Luis de Llano?

Peter Bauer explicó que el juicio civil promovido por la cantante ya concluyó y que ahora la intención es lograr que el productor cumpla con las obligaciones establecidas por las autoridades.

La sentencia determina que Luis de Llano debe reconocer los hechos relacionados con el abuso sexual de una menor de edad y el daño moral ocasionado a Sokol, además de ofrecer una disculpa pública conforme a los términos establecidos por el juzgado.

El abogado señaló que la cantante pudo recurrir a la vía penal, pero decidió no hacerlo porque su propósito era que se reconociera lo ocurrido, se estableciera la responsabilidad y recibiera una disculpa.

"Sasha renunció y no quiso perseguir este tema por la vía penal porque lo importante para ella era establecer la verdad, recibir la disculpa y seguir adelante", explicó.

Juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano

Las declaraciones del abogado ocurren después de que un juzgado rechazó el video de disculpa que Luis de Llano publicó a principios de noviembre, al considerar que no cumplía con las condiciones establecidas en la sentencia.

El equipo legal de Sokol informó que la autoridad ordenó retirar la grabación de YouTube y reiteró que el productor debe ofrecer una disculpa con el contenido aprobado judicialmente.

De acuerdo con Bauer, el procedimiento establece que tanto el texto como el video deben presentarse ante el juzgado para su revisión antes de hacerse públicos. Por ello, sostuvo que De Llano no puede modificar el contenido ni omitir los hechos que deben reconocerse.

El representante legal también rechazó el argumento de la defensa del productor, que señaló que cumplir con la disculpa podría implicar una autoincriminación.

"La disculpa pública no está a juicio y a capricho de la persona responsable", afirmó Bauer al insistir en que se trata de una obligación derivada de una resolución judicial.

Luis de Llano enfrenta otro arresto de 36 horas

Como parte de las medidas para exigir el cumplimiento de la sentencia, el juzgado impuso a Luis de Llano un nuevo arresto administrativo de 36 horas, según informó el equipo jurídico de Sasha Sokol.

La medida se sumó a las acciones judiciales emprendidas ante la negativa del productor de presentar la disculpa en los términos ordenados. También se indicó que nuevos incumplimientos podrían derivar en consecuencias de mayor alcance.

La sentencia civil fue confirmada por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2025, de acuerdo con la representación legal de la cantante.

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano comenzó en 2022

La controversia legal se originó por los hechos que Sasha Sokol hizo públicos en 2022, relacionados con la relación que mantuvo con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39.

La cantante emprendió acciones legales por la vía civil para que se reconociera el abuso y el daño moral. Tras el proceso, la resolución judicial estableció responsabilidades para el productor y ordenó, entre otras medidas, una disculpa pública.

Ahora, el conflicto se concentra en el cumplimiento de esa determinación. Mientras la defensa de Sokol insiste en que se respete la sentencia, el abogado reiteró que la artista no busca encarcelar a De Llano, sino obtener el reconocimiento de los hechos y cerrar el proceso.