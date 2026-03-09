Sasha Sokol exige a Luis de Llano cumplir sentencia de la SCJN

La también actriz señaló que para ella es fundamental que se emita la disculpa pública, ya que este acto representa el reconocimiento de lo ocurrido

La cantante Sasha Sokol exigió este domingo, en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), que el productor Luis de Llano acate la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras ser declarado responsable de abuso sexual. El fallo judicial establece que el productor debe ofrecer una disculpa pública a la artista y cubrir una indemnización económica.

“Al día de hoy, Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa. Tampoco ha cumplido con el resto (pagar una suma económica que será donada a una institución de defensa a menores)”, escribió Sokol en sus redes sociales cuatro años después de haber hecho pública la denuncia contra el productor.

Recuerda resolución unánime de la Suprema Corte

La intérprete recordó que su exigencia se produce después de que su caso llegó al máximo tribunal del país. La Primera Sala de la SCJN resolvió por unanimidad confirmar la condena contra De Llano por abuso sexual en perjuicio de la cantante.

De acuerdo con lo expresado por la artista, el productor no ha cumplido con lo ordenado por la justicia y ha argumentado que hacerlo podría significar una revictimización, una explicación que Sokol calificó como injustificada.

“Revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí”, zanjó.

Disculpa pública, un reconocimiento de responsabilidad

La también actriz señaló que para ella es fundamental que se emita la disculpa pública, ya que este acto representa el reconocimiento de lo ocurrido y contribuye a que se establezca la verdad sobre los hechos.

“Porque mi objetivo no era llegar al más alto poder, sino que quien me dañó asuma su responsabilidad”, subrayó. Sokol también se refirió a la situación que enfrentan muchas mujeres en el país al buscar justicia, al señalar que con frecuencia deben atravesar procesos largos para demostrar lo ocurrido. “estamos cansadas de plantear nuestros argumentos, mostrar pruebas, esperar la respuesta de las autoridades y las consecuencias para los responsables”. “Así que aunque sea incómodo y aunque canse, vuelvo a alzar la voz como lo hacen tantas mujeres, ante la necesidad de que las cosas cambien; para mí y para todas”, añadió.

Un caso que sentó precedente legal

La disputa legal entre Sokol y De Llano se remonta a 2023, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió una sentencia favorable para la cantante. La resolución surgió después de que denunciara el abuso derivado de una relación que mantuvo con el productor cuando ella tenía 14 años y él 39, periodo en el que también era su representante artístico.

Aunque el productor intentó revertir el fallo mediante un amparo ante la Suprema Corte, la Primera Sala confirmó la decisión del tribunal capitalino, que ya había determinado la existencia de daño moral.

Tras la resolución, Sokol destacó que la sentencia no solo confirmó la condena, sino que también marcó un precedente jurídico al establecer que en los casos de abuso sexual infantil no aplica la prescripción en la vía civil. Esto abre la puerta para que otras víctimas puedan buscar justicia sin limitaciones de tiempo.