Santa Fe Klan dedica canciones a Camila Zamorano

El rapero aseguró que su romance con la boxeadora inspira su nueva música y adelantó que prepara temas dedicados especialmente a ella

Santa Fe Klan atraviesa un gran momento en el amor y no teme demostrarlo. El rapero confesó que su relación con la boxeadora Camila Zamorano se ha convertido en una fuente de inspiración, al grado de que ya comenzó a escribir canciones dedicadas especialmente para ella.

Durante un encuentro con los medios, el intérprete de “Debo Entender” aseguró que está muy feliz junto a la joven deportista y que el amor que vive actualmente ha influido de manera positiva tanto en su vida personal como en su proceso creativo.

Santa Fe Klan explicó que varias de las letras que ha compuesto recientemente están inspiradas en Camila Zamorano y adelantó que algunos de esos temas podrían formar parte de sus próximos proyectos musicales.

El cantante y la boxeadora hicieron oficial su relación hace apenas unas semanas y desde entonces han compartido diversos momentos juntos en redes sociales, donde constantemente reciben mensajes de apoyo de sus seguidores.

Por ahora, Santa Fe Klan continúa trabajando en nueva música mientras disfruta de esta etapa sentimental, asegurando que el amor también puede convertirse en una gran inspiración para seguir componiendo.