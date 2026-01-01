Santa Fe Klan anuncia fiesta masiva para despedir el 2025

Santa Fe Klan invitó a sus seguidores a una fiesta masiva afuera de su casa en Guanajuato, con comida gratis y música en vivo

El rapero mexicano Santa Fe Klan anunció que despedirá el 2025 junto a sus seguidores con una fiesta masiva afuera de su casa, ubicada en la colonia Santa Fe, en Guanajuato.

La celebración está programada para este miércoles 31 de diciembre y busca dar la bienvenida al 2026 en un ambiente de convivencia comunitaria.

Comida gratis y música en vivo

A través de sus redes sociales, Ángel Quezada, nombre real del artista, invitó al público a reunirse desde las 5:00 de la tarde para disfrutar de música en vivo, comida gratuita y baile.

De acuerdo con su publicación, él se encargará de los tamales y el pozole, mientras que los asistentes podrán llevar tostadas, limones, ponche u otros alimentos para compartir.

El evento contará con la participación musical de Sonido Charly, La Cumbita y Los Hijos del Kiss, agrupaciones que animarán la celebración con cumbia y música popular.

Tradición de convivencias abiertas

El anuncio generó cientos de reacciones en redes sociales, donde seguidores del cantante agradecieron el gesto y destacaron su cercanía con la comunidad.

Fans recordaron que no es la primera vez que Santa Fe Klan organiza convivencias abiertas, especialmente en fechas simbólicas como el cierre de año.

La casa del rapero, en la colonia Santa Fe, se ha convertido en un punto habitual de reunión durante este tipo de celebraciones masivas.

Polémica por falta de regulación

Pese al entusiasmo, este tipo de eventos también ha generado controversia. En ocasiones anteriores, algunos asistentes y vecinos han señalado la falta de organización, seguridad y permisos municipales, lo que ha provocado críticas hacia las fiestas convocadas por el artista.

Durante una celebración pasada, realizada con motivo del Día de la Virgen, se registró una riña entre los asistentes, lo que reavivó el debate sobre la regulación de estos eventos.

Defensa del cantante

Ante los señalamientos, Santa Fe Klan ha defendido la realización de estas fiestas, argumentando que benefician a la economía local. En declaraciones previas, el cantante afirmó que durante estos eventos comerciantes, taxistas, tiendas y hoteles del barrio obtienen mayores ingresos.

A pesar de la polémica, el rapero reiteró su intención de seguir organizando convivencias abiertas como una forma de agradecer el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera.