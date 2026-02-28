Sandra Echeverría es estafada por MetaXChange Capital

Una de las historias que más le tocó el corazón a la cantante, fue una señora de 94 años, quien fue estafada por parte de MetaXChange Capital

La actriz Sandra Echeverría denuncio un fraude por más de 2 mil millones de pesos, por parte de una empresa llamada MetaXChange Capital, que no ha pagado en más de 18 meses a ella y a 1,000 personas más.

Echeverría interpuso una denuncia legal y subió un video a través de sus redes sociales, que perdió parte de su patrimonio por confiar e invertir en está empresa que prometía pagar rendimientos más altos que cualquier banco.

Hasta el momento, Sandra Echeverría es la única famosa que ha sido estafada por la empresa MetaXChange Capital, no obstante, a través de sus historias de Instagram, le han llegado cientos de mensajes donde han sido estafados por parte de esta empresa.

Una de las historias que más le tocó el corazón a la cantante, fue una señora de 94 años, quien fue estafada por parte de MetaXChange Capital, así lo compartió en su Instagram.

¿Qué otros famosos han sido estafados por está empresa?

Alexis Ayala comentó que fue víctima de un intento de estafa con los servicios funerarios tras el fallecimiento de su padre.

Alberto del Río fue víctima de fraude al prestar sus servicios a la empresa XL Entertaiment, el luchador interpuso una denuncia ya que nunca fue remunerado. Ricardo Peralta casi fue víctima de fraude por parte del banco, ya que recibió una llamada solicitando información personal.

¿A qué se dedica MetaXChange Capital?

MetaXChange Capital es una empresa mexicana liderada por Nazareth ‘N’, enfocada en brindar bienestar a sus socios mediante un modelo de negocio, a través de una asociación en participación y una gestión de riesgos sólida.

En su página oficial mencionan que realizan operaciones a través de AVATRADE, que es el broker más grande a nivel mundial.

¿Qué es un broker?

Un broker es un intermediario financiero, es decir, una una empresa o persona que conecta a quienes quieren comprar o vender activos ya sea criptomonedas, divisas o acciones en los mercados y te facilitan las transacciones de manera tradicional o en línea.

Sin embargo, MetaXChange Capital pide a sus clientes, brindar los mayores datos personales como:

-Datos Personales de identificación

-Datos Personales de contacto

-Datos Personales laborales

-Datos Personales sobre características físicas

-Datos Personales biométricos

-Datos Personales académicos o profesionales

-Datos Personales migratorios

-Datos Personales patrimoniales

-Datos Personales financieros

-Datos Personales fiscales y tributarios.

En la página oficial de MetaXChange, presumen tener más de 15 premios a mejor broker, programa o experiencia. Según su información, este proyecto se desarrollo en 2004 como estrategia de operación y para 2012 tuvo un crecimiento de asociados, en 2017 redefiníoslos las retribuciones de sus asociados y en 2021 se duplicó el valor de sus negocios.