La actriz sorprendió al mostrar imágenes de una salida familiar con sus hijos adolescentes y el actor Josh Holloway en Disneyland

La actriz Sandra Bullock sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías y videos de una poco habitual salida familiar en Disneyland, donde disfrutó de un día de diversión junto a sus dos hijos adolescentes y algunos amigos cercanos.

La protagonista de "Practical Magic 2" publicó las imágenes el domingo 22 de noviembre, después de visitar el parque temático ubicado en Anaheim, California. En las fotografías aparecen sus hijos Louis, de 16 años, y Laila, de 14, quienes generalmente se mantienen alejados de la exposición pública.

Durante el recorrido también estuvo acompañada por el actor Josh Holloway, conocido por su participación en la serie "Lost", así como por su familia.

¿Qué escribió Sandra Bullock sobre su visita a Disneyland?

La actriz acompañó la publicación con una reflexión sobre la importancia de disfrutar los momentos sencillos y recuperar la espontaneidad de la infancia.

"A veces solo necesitas dejar de preocuparte y recordar lo que se siente ser un niño", escribió Bullock en el mensaje que acompañó las fotografías.

También compartió una broma relacionada con una de las atracciones del parque y los antojos durante la visita: "Para que sepan, el helado no tiene calorías si te subes a la atracción de Guardians of the Galaxy y no lloras".

La publicación concluyó con una dedicatoria a sus acompañantes: "Familia y amigos".

Las familias de Sandra Bullock y Josh Holloway disfrutaron de las atracciones

Durante la jornada, los integrantes de ambas familias recorrieron distintas atracciones, entre ellas Radiator Springs Racers, Space Mountain y Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT!.

También disfrutaron de los espectáculos y decoraciones de temporada, pues los parques ya cuentan con iluminación, árboles navideños y actividades relacionadas con las fiestas decembrinas.

Holloway también compartió imágenes de la convivencia en sus redes sociales y respondió a la publicación de Bullock con un mensaje: "¡Lo mejor!".

¿Quiénes son los hijos de Sandra Bullock?

La ganadora del Óscar es madre de Louis y Laila Bullock, a quienes adoptó en distintos momentos de su vida. Louis llegó a su familia en enero de 2010, mientras que Laila fue adoptada en 2015.

La actriz ha procurado mantener la vida de sus hijos lejos de los reflectores, por lo que las fotografías compartidas desde Disneyland llamaron la atención de sus seguidores, al ofrecer una mirada poco frecuente a sus actividades familiares.

Ambos crecieron junto a Bryan Randall, pareja de Bullock durante varios años, quien falleció en agosto de 2023 a los 57 años, después de enfrentar esclerosis lateral amiotrófica (ELA).