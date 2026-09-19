Sancionan a María Karunna con nominación en La Granja VIP 2

Por segunda semana consecutiva, la cantante María Karunna quedó en riesgo de salir de la Granja VIP 2 por romper las normas.

La segunda temporada de La Granja VIP vivió momentos de tensión luego de que la producción del reality show aplicara un castigo disciplinario a una de sus participantes por cometer una falta grave al reglamento del programa.

Horas antes de la transmisión, las cuentas oficiales de la emisión informaron que un habitante pasaría de forma directa a la lista de nominados debido a un incumplimiento normativo. Posteriormente, se confirmó que la sancionada es la cantante María Karunna, quien por segunda semana consecutiva queda en riesgo de eliminación.

De acuerdo con el comunicado emitido por la producción, la medida se tomó debido a que la concursante omitió usar su micrófono de manera reiterada, ignorando las llamadas de atención y advertencias previas hechas por el equipo técnico.

Con esta sanción automática, Karunna se suma formalmente a la tabla de nominados de la semana dos, dejando su permanencia dentro de la competencia a disposición de la votación del público. El reality show se transmite de lunes a viernes y domingos por Azteca Uno, así como con señal en vivo las 24 horas en Disney+.