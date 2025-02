Samuel L. Jackson, y Zoe Saldaña entregarán los Óscar

Los actores Samuel L. Jackson, Margaret Qualley y Zoe Saldaña entregarán algunos de los premios que se otorgarán el domingo en la 97º edición de los Óscar, anunció este miércoles la Academia.

El organismo más prestigioso de Hollywood anunció también a Dave Bautista, Harrison Ford, Gal Gadot, Alba Rohrwacher y Rachel Zegler entre el elenco que estrellas que participarán en el anuncio de ganadores de esta edición.

Saldaña, nominada a mejor actriz de reparto por su papel como Rita Castro en 'Emilia Pérez', y el resto de compañeros anunciados hoy se suman así a otros artistas ya confirmados con anterioridad, como Halle Berry y Scarlett Johansson, Emma Stone o la española Penélope Cruz.

La 97 edición de los Óscar se llevará a cabo el 2 de marzo en el Teatro Dolby de los Ángeles con el comediante estadounidense Conan O’Brien como anfitrión y se emitirán en directo en ABC y en Hulu.

La gala comenzará a las 16:00 hora local (00:00 GMT del lunes) con el narcomusical 'Emilia Pérez' liderando con 13 el número de candidaturas.

La española Karla Sofía Gascón, una de sus protagonistas y nominada a mejor intérprete femenina, estará entre los presentes tras semanas de silencio por los polémicos mensajes que salieron a la luz en su cuenta de X.

Meet your fourth slate of presenters for the 97th Oscars.



Watch the Oscars LIVE Sunday, March 2, at 7e/4p on ABC and Hulu, with Conan O’Brien hosting. Expect the unexpected—only at the #Oscars. pic.twitter.com/Tv8LOTzAMx